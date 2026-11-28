Taylor Swifts (36) ehemaliger Gitarrenlehrer Ronnie Cremer geht auf Distanz zu seinen eigenen Aussagen. Der Musiker bereut inzwischen ein Interview, das er vor mehr als zehn Jahren gegeben hatte. Vor allem eine darin erzählte Anekdote über die Sängerin und ihre Mutter Andrea Swift würde er heute gerne zurücknehmen. In einem vierseitigen Statement, das er nun auf X veröffentlichte, äußert er sich ausführlich zu der sogenannten Taco-Bell-Anekdote. Sein Schreiben trägt den Titel "The Swift Family I Remember" (zu Deutsch: "Die Familie Swift, an die ich mich erinnere"). Darin macht Ronnie deutlich, dass er die Geschichte heute nicht mehr öffentlich erzählen würde. "Wenn ich es noch einmal machen könnte, würde ich diese Anekdote weglassen und einige Worte anders wählen", räumt er ein. Auch Andreas damalige Bemerkung habe er keineswegs negativ aufgefasst. Statt der Kontroverse wolle er lieber die Unterstützung und Freundschaft in Erinnerung behalten, die ihm Taylor und ihre Eltern zwischen 2002 und 2004 entgegengebracht hätten.

Besonders enttäuscht zeigt sich Ronnie darüber, dass von seinem Gespräch mit der New York Daily News im Jahr 2015 vor allem die umstrittene Anekdote in Erinnerung geblieben sei. Dabei habe er damals auch zahlreiche schöne Erlebnisse mit der Familie geteilt. Für das Interview und andere öffentliche Äußerungen über die Swifts habe er nach eigener Aussage nie Geld angenommen. Was zunächst ein rein beruflicher Kontakt gewesen sei, habe sich während seiner Eheprobleme zu einer engen persönlichen Verbindung entwickelt. Andrea habe sich nach Taylors Gitarrenstunden regelmäßig Zeit für Gespräche genommen und ihm Mut zugesprochen. "Sie war ganz sicher nicht dazu verpflichtet, aber sie tat es. Das habe ich nie vergessen", schreibt Ronnie. Auch Scott Swift habe ihn unterstützt. Nach einem Besuch bei der Familie in Tennessee habe dieser ihm 2004 sogar einen Neuanfang angeboten. Ronnie lehnte jedoch ab, um seine Ehe zu retten. Rückblickend zählt er diese Entscheidung zu seinen größten Fehlern. "Ich vermisse die Familie Swift wirklich. Nicht wegen Ruhm oder Reichtum, sondern wegen der wunderbaren Beziehung, die wir einst hatten", erklärt er. Abschließend fügt er hinzu: "Ich wünschte, wir hätten Freunde bleiben können."

Ausgangspunkt der Kontroverse ist eine Erinnerung aus Taylors Jugend: Andrea soll damals Essen von Taco Bell mitgebracht haben. Ihrer Tochter habe sie jedoch nur einen Salat gegeben, da diese eine Musikkarriere anstrebte. Als Begründung habe sie angeführt, dass ein künftiger Popstar auf sein Gewicht achten müsse. Durch ein kritisches Porträt über Taylor in der Vanity Fair erhielt die mittlerweile mehr als zehn Jahre alte Geschichte zuletzt erneut Aufmerksamkeit. Ronnie stellt nun klar, dass die Situation weder seine Zuneigung noch seinen Respekt für Andrea beeinträchtigt habe. Ihren Kommentar habe er vielmehr vor dem Hintergrund verstanden, dass sie sich voll und ganz auf Taylors Karriereziele konzentriert habe. Auch heute erinnern ihn viele Kleinigkeiten an die gemeinsame Zeit. So habe Andrea ihm in Tennessee beispielsweise gezeigt, wie man Eiskaffee zubereitet. Der cremefarbene Familienmops Nelly habe ihn so begeistert, dass er später selbst einen Mops adoptierte. Am 26. Mai 2004 hätten Taylor und Andrea ihn sogar persönlich zum Flughafen begleitet. Nach eigenen Angaben war dies das letzte Mal, dass er die beiden sah. Zum Abschluss seines Statements wünschte Ronnie Taylor, Andrea, Scott und der gesamten Familie viel Glück und Gesundheit.

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Imago Taylor Swift bei den 60. Country Music Association Awards im Music City Center in Nashville

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Getty Images Taylor Swift und ihre Mutter Andrea im Jahr 2010

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