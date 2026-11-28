Taylor Swift (36) hat in der Familie ihres Liebsten eine sehr besondere Rolle eingenommen. Für die vier Töchter von Jason (39) und Kylie Kelce (34) ist die Musikerin schon längst wie eine echte Tante. Seit sie im Sommer 2023 mit Travis Kelce (37) zusammenkam, hat sie eine enge Bindung zu Wyatt, Ellie, Bennett und Finnley aufgebaut. Wie die gemeinsame Zeit in der Familie aussieht, enthüllte Taylor im Podcast "New Heights". Wenn sie die Mädchen trifft, backt sie mit ihnen Sauerteigbrot mit bunten Streuseln. Zudem stellt sie ihnen ihre drei Katzen Meredith Grey, Olivia Benson und Benjamin Button vor. Wie nah sich Taylor und die Kinder inzwischen stehen, war auch bei einem kürzlichen Footballspiel zu sehen. Auf der Tribüne saßen die Mädchen abwechselnd auf ihrem Schoß. Als Onkel Travis einen Touchdown erzielte, fielen sich Wyatt und Taylor erleichtert in die Arme.

Schon im August 2025 hatte die Musikerin in dem Podcast berichtet, dass sie dem Backen verfallen ist. Für ihre kleinen Fans hat sie sogar persönlich ein Rezept entwickelt. "Im Moment stecken wir sehr tief in einer Sauerteigobsession. Ich habe an einem für die Mädchen getüftelt, weil sie alles lieben, was mit Regenbogen zu tun hat: Funfetti-Sauerteig", schilderte sie. Ohne bunte Streusel geht bei den Treffen scheinbar nichts: "Sie lieben Streusel. Wir tun Streusel in alles, wenn wir Zeit miteinander verbringen." Auch die Katzen sind immer mit am Start. Vor allem der gutmütige Ragdoll-Kater Benjamin lässt sich von den Kids wie ein Baby herumtragen und ausgiebig streicheln. "Mein absoluter Lieblingsmoment ist, wenn Bennie zu mir kommt und einfach sagt: 'Ich finde Benjamin, ich finde ihn.' Und dann liegt sie dort bei ihm, streichelt ihn und hält ihn im Arm", schwärmte Taylor begeistert. Jason scherzt hingegen gern, Katzen seien giftig. Taylor wollte den Mädchen natürlich auf spielerische Weise das Gegenteil beweisen. Ihre Tiere seien im Umgang mit Kindern extrem geduldig.

Lange bevor es ans gemeinsame Backen und Kuscheln mit den Katzen ging, war vor allem Wyatt schon ein riesiger Fan der berühmten Sängerin. Im Mai 2024 verriet Travis sogar im Interview mit Access Hollywood, welchen Song seine älteste Nichte am liebsten mag: "Es gibt so viele. 'The Man' ist der Lieblingssong meiner Nichte, also können wir immer 'The Man' nehmen." Im selben Jahr lud Taylor Wyatt und ihre Schwestern Ellie und Bennett zu einigen Konzerten ihrer "The Eras Tour" ein. Im März 2025 kam dann Finnley als jüngste Schwester zur Welt. Taylor reagierte mit einem Like auf Kylies Instagram-Beitrag, später lernte sie das Baby persönlich kennen. Jason erzählte im Mai 2025 gegenüber Entertainment Tonight, wie besonders dieses seltene Familientreffen gewesen sei. "Zum Glück haben wir eine wirklich eng verbundene Familie, die sich Zeit füreinander nimmt, und das war großartig", sagte der einstige Footballspieler.

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Getty Images Taylor Swift und Travis Kelce bei Spiel 3 der Eastern Conference Finals in Cleveland, Mai 2026

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Instagram / kykelce Jason und Kylie Kelce mit ihren Töchtern

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