Ein kritischer Bericht über Taylor Swift (36) hat eine hitzige Debatte ausgelöst. Das Magazin Vanity Fair veröffentlichte Anfang der Woche das Porträt "The Mastermind", für das Journalistin May Jeong eigenen Angaben zufolge über zwölf Monate recherchierte und mehr als 100 Personen befragte. Doch der als Meinungsbeitrag ausgewiesene Artikel kommt längst nicht bei allen gut an. Während Fans der Autorin heftige Vorwürfe machen, kritisieren einige Interviewpartner die Wiedergabe ihrer Aussagen. Die Sängerin selbst soll den Wirbel dagegen gelassen hinnehmen. Gegenüber Page Six erklärte ein Insider, Taylor lasse sich nicht durch "eine Sammlung alter Kränkungen und wenig schmeichelhafter Anekdoten" definieren. Vielmehr habe sie den Eindruck, "als hätte das Fazit schon festgestanden und man hätte nur nach Leuten gesucht, die es stützen". Besonders beschäftigen soll sie die Geschichte deshalb nicht.

Besonders die Darstellung von Taylors Charakter sorgt für Diskussionen. May bezeichnet die Musikerin konsequent als "The Star" und beleuchtet neben ihrer Karriere eine vermeintlich weniger sympathische Seite. Dabei geht es unter anderem um eine angebliche Opferhaltung und ihren Umgang mit Kritik. Eine ehemalige Schulkameradin kommt mit den Worten "Wenn überhaupt, warst du eine der Mobberinnen" zu Wort. Auch journalistisch steht der Beitrag unter Beschuss. Variety bemängelt, dass lediglich sechs der zahlreichen Quellen namentlich genannt werden. Der Guardian vermisst wesentliche neue Erkenntnisse. Mittlerweile widersprechen mehrere Befragte dem vermittelten Eindruck. Musiklehrerin Sharon Luyben beklagt aus dem Kontext gelöste Aussagen, Gitarrenlehrer Ronnie Cremer eine missverständlich dargestellte Geschichte über Taylors Mutter. Arielle Peppers betont gegenüber TMZ, sie habe lediglich "eine einfache Kindheitserinnerung" geschildert. Sie berichtet inzwischen von Hassnachrichten und Drohungen. Auch May begrenzte ihre Kommentarfunktion und wandte sich laut Page Six vorsorglich an das Committee to Protect Journalists. Ob sie konkret bedroht wurde, bleibt offen.

Auf die Unterstützung ihres Partners kann sich Taylor offenbar verlassen. Footballprofi Travis Kelce (37) soll die Vorwürfe gegen die Sängerin entschieden zurückweisen. Ein Vertrauter versicherte gegenüber Page Six: "Travis wird immer hinter Taylor stehen." Für ihn würden die Angriffe vor allem ein schlechtes Licht auf diejenigen werfen, die seine Partnerin öffentlich herabsetzen wollen. Abseits der Schlagzeilen zeigte sich zuletzt, wie vertraut Taylor mit Travis' Angehörigen ist. Beim Aufeinandertreffen der Kansas City Chiefs und der Arizona Cardinals verfolgte sie das Geschehen gemeinsam mit seiner siebenjährigen Nichte Wyatt. Das Mädchen saß zeitweise auf ihrem Schoß und wurde liebevoll von ihr umarmt. Nach Travis' zweitem Touchdown feierten beide ausgelassen. Auch die übrige Familie war im Stadion vertreten: Neben Taylors Eltern Scott und Andrea Swift waren Travis' Mutter Donna Kelce (74) sowie seine Schwägerin Kylie Kelce (34) dabei.

Anzeige Anzeige

Getty Images Taylor Swift, Sängerin

Anzeige Anzeige

ActionPress / Backgrid Taylor Swift und Travis Kelce in New York, November 2025

Anzeige Anzeige