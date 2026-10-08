Schockmoment: Céline Dion ist bei Konzert in Paris gestürzt

Bei ihrem elften Comeback-Konzert in der Plenitude Arena in Nanterre bei Paris kam es am Mittwochabend zu einem Schreckmoment. Während Céline Dion (58) den Song "Dans un autre monde" performte, verlor die Sängerin plötzlich das Gleichgewicht. Sie war laut spot on news mehrfach auf einem Bein über die Bühne gesprungen, als sie mit ihrem Absatz wegrutschte und auf ihrem Gesäß landete. Immerhin konnte sie den Sturz noch mit einem Arm abfangen. Die Musikerin ließ sich nicht aus der Ruhe bringen und sang ohne Unterbrechung weiter. Sie stand sofort wieder auf und zeigte ihrem Publikum einen erhobenen Daumen, um zu signalisieren, dass alles in Ordnung sei.

Die Clips des Missgeschicks verbreiteten sich anschließend rasant in den sozialen Netzwerken. Den kursierenden Videoaufnahmen des Abends zufolge blieb die 58-Jährige unverletzt. Auch der Rest der Show verlief offenbar ohne weitere Zwischenfälle. Die Konzertreihe in der französischen Arena läuft bereits seit dem 12. September und soll zunächst am 17. Oktober ihr vorläufiges Ende finden. Weitere Auftritte sind für Mai 2027 geplant. Für Céline sind die Shows etwas ganz Besonderes: Es sind ihre ersten großen Konzerte seit sechs Jahren. Damit bedeuten die Auftritte ihre lang ersehnte Rückkehr auf die große Bühne – ein Moment, auf den ihre Fans lange gewartet haben.

Hinter der langen Pause steckt die Erkrankung der Musikerin am seltenen Stiff-Person-Syndrom. Dabei handelt es sich um eine neurologische Autoimmunerkrankung, die unter anderem schmerzhafte Muskelkrämpfe und Steifheit auslösen kann. Die Diagnose erhielt sie im August 2022, im Dezember desselben Jahres machte sie ihre Erkrankung öffentlich. Damals erklärte sie, dass sich die Krankheit auf alle Bereiche ihres Lebens auswirke und ihr zeitweise sogar das Gehen erschwere. Ihre Tourneen für 2023 und 2024 musste die dreifache Mutter deshalb absagen. Wie sehr sie die Situation belastete, zeigte sie 2024 in der Dokumentation "I Am: Céline Dion". Darin schilderte sie, dass sie zunehmend mehr Tabletten benötigt habe, um gehen, schlucken und auftreten zu können.

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Getty Images Céline Dion performt bei der L'Oréal "Express Your Worth" Show während der Paris Fashion Week in Paris

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Getty Images Céline Dion bei ihrem Konzert in der Plenitude Arena in Nanterre am 12. September 2026

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Getty Images Céline Dion grüßt Fans vor dem Hotel Le Royal Monceau in Paris, 5. September 2026