Diese neue Therapie könnte Céline Dions Erkrankung lindern

Neue Hoffnung für Menschen mit Stiff-Person-Syndrom: Céline Dion (58) ist eine von ihnen. Laut Daily Mirror erprobt ein Team der Mayo Clinic in Rochester derzeit an nur wenigen Teilnehmern eine CAR-T-Zelltherapie. Die Idee dahinter: Körpereigene Abwehrzellen werden so umprogrammiert, dass sie gezielt jene Zellen aufspüren und beseitigen, die für das Leiden verantwortlich sind. Erste Resultate machen Mut. Bei manchen Probanden besserte sich der Zustand spürbar, einzelne gewannen sogar Fähigkeiten zurück, die ihnen die Krankheit genommen hatte. Noch befindet sich das Projekt allerdings im Anfangsstadium. Offen bleibt, ob künftig mehr Betroffene davon profitieren können – und ob die Sängerin selbst für eine solche Behandlung infrage käme.

Das Stiff-Person-Syndrom schreitet mit der Zeit voran und galt bislang als nicht heilbar. Behandlungen dämpften vor allem Symptome wie die schmerzhaften Krämpfe. Umso mehr beeindruckt die Neurologin Dr. Anastasia Zekeridou, die die Studie an der Mayo Clinic leitet, was sie jetzt beobachtet. Dem Daily Mirror sagte sie: "Am auffälligsten war das Ausmaß der Verbesserung, das wir bei einigen Patienten gesehen haben. Mit den bestehenden Behandlungen können wir vielleicht die Symptome lindern, aber wir erleben nur sehr selten, dass Patienten zu ihrem früheren Funktionsniveau zurückkehren." Trotzdem ist Zurückhaltung geboten: Die Teilnehmerzahl ist klein, die Forschung steht erst am Anfang.

Im Dezember 2022 machte Céline ihre Erkrankung in einem bewegenden Video publik. Sie berichtete darin von heftigen Krämpfen, die Rumpf, Gliedmaßen und sogar die Stimmbänder betreffen. Typisch für das seltene Leiden: Auslöser wie Stress oder Lärm können eine Attacke provozieren, bei der der ganze Körper binnen Minuten steif wird. Dazu kommen teils schmerzhafte Verkrampfungen, Atemprobleme und mitunter Ohnmacht. Weltweit bekannt wurde die dreifache Mutter durch den Song "My Heart Will Go On" aus dem Film "Titanic". Seit der Diagnose dreht sich das öffentliche Interesse an ihr jedoch vor allem um den Kampf mit den gesundheitlichen Folgen. Zuletzt gab es gute Nachrichten: Die Sängerin feierte ihr großes Bühnencomeback.

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Getty Images Céline Dion, Juni 2024

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Getty Images Céline Dion bei ihrem Konzert in der Plenitude Arena in Nanterre am 12. September 2026

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