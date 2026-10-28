Céline Dion singt für Paul McCartneys Animationsfilm

Céline Dion (58) übernimmt in dem kommenden 3D-Animationsfilm "High in the Clouds" gleich zwei wichtige Aufgaben. Wie Deadline berichtet, spricht die Sängerin Sugartail, die Mutter des jungen Eichhörnchens Wirral – dieses ist die Hauptperson des Films. Die Ausnahmesängerin wird außerdem mehrere eigens für das Filmabenteuer geschriebene und komponierte Songs von Paul McCartney (84) singen. Der Ex-Beatle steuert damit nicht nur die musikalische Grundlage bei, sondern gehört ebenfalls zum Sprechercast und produziert das Projekt mit. Für Céline verbindet die Produktion somit Schauspiel und Gesang. Die Geschichte geht auf Pauls gleichnamiges Kinderbuch aus dem Jahr 2005 zurück, das er gemeinsam mit Philip Ardagh schrieb. Wann das animierte Abenteuer veröffentlicht werden soll, ist bislang noch unbekannt. Schon jetzt steht jedoch fest, dass die Stimme der "The Power of Love"-Interpretin eine zentrale Figur zum Leben erwecken wird, während ihre Gesangseinlagen Pauls neue Kompositionen in den Mittelpunkt rücken.

Im Zentrum der Handlung steht das Teenager-Eichhörnchen Wirral, dem Himesh Patel seine Stimme leiht. Durch ein Versehen zettelt Wirral eine Revolution gegen die herrische Diva-Eule Gretsch an. Diese hat sämtliche Musik aus ihrer Stadt verbannt, weshalb sich das Eichhörnchen auf eine Reise begibt, um die Klänge zu befreien. Neben Céline, Paul und Himesh gehören Hannah Waddingham (52), Idris Elba (54), Lionel Richie (77), Ringo Starr und Jimmy Fallon (52) zu den prominenten Synchronsprechern. Hannah, Himesh und Paul werden ebenfalls mit eigenen musikalischen Darbietungen zu hören sein. Der weltweite Soundtrack erscheint bei der Universal Music Group. Michael Giacchino, der bereits die Musik für Filme wie "Ratatouille", "Oben", "Alles steht Kopf" und "Coco" komponierte, entwickelte den Score auf Grundlage von Pauls Themen. Gaumont Animation produziert den Film und will beim American Film Market eine exklusive, noch unfertige Fassung präsentieren.

Célines Filmaufnahmen folgen nur kurz nach dem Abschluss ihrer ersten Comeback-Konzertreihe in Paris. Zu den 16 Shows kamen Deadline zufolge insgesamt rund 550.000 Zuschauer. Für die Sängerin war es das erste große Konzertprogramm, seit sie ihre "Courage World Tour" im Jahr 2020 zunächst wegen der Coronapandemie und später aufgrund eigener gesundheitlicher Probleme abbrechen musste. Paul McCartney hatte ihre Bühnenrückkehr bereits im September in den sozialen Medien gefeiert. "Es war so schön, die großartige Reaktion auf Célines Comeback in Paris zu sehen. Da draußen gibt es so viel Liebe für sie", schrieb er. Auch von ihren Beiträgen zu "High in the Clouds" zeigte sich der Musiker begeistert: "Ich freue mich so sehr, dass sie Teil unseres Films 'High in the Clouds' ist. Ich habe mir gerade einige ihrer Passagen angehört und bin überwältigt. Wow, was für ein Talent." Paul ergänzte: "Wir haben großes Glück, sie im Team zu haben. Ich kann es kaum erwarten, es mit der Welt zu teilen."

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Getty Images Céline Dion bei ihrem Konzert in der Plenitude Arena in Nanterre am 12. September 2026

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Getty Images Paul McCartney, Musiker

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Getty Images Hannah Waddingham bei der Weltpremiere von Project Hail Mary in London