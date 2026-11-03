Nach Unfall mit ihrem Auto: Céline Dion lädt Fan zum Konzert

Céline Dion (58) hat ein Versprechen gehalten, das ihr Team einem Fan vor zwei Jahren gegeben hatte. Nicolas Marest durfte am 26. September die siebte Show der Konzertreihe der Sängerin in der Pariser Plenitude Arena besuchen. Das berichtet die französische Zeitung Ouest-France. Der Hintergrund: Im Juli 2024 war Célines Auto vor dem Hotel Royal Monceau in Paris über Nicolas' Fuß gefahren. Zu dem Unfall war es am Abend vor der Eröffnungszeremonie der Olympischen Spiele gekommen. Nicolas wartete gemeinsam mit anderen Fans vor der Unterkunft der Sängerin. Im Gedränge kam er dem Wagen dann zu nahe. Die Musikerin, die damals auf der Rückbank saß, bemerkte den Vorfall und ließ ihm durch den Hoteldirektor ausrichten, dass sie ihn sehen wolle. Zudem erkundigte sie sich persönlich nach dem Franzosen und schenkte ihm ein Autogramm.

Nach mehreren Stunden des Wartens konnte er schließlich bei ihrer Rückkehr kurz mit seinem Idol sprechen. "Es dauerte genau zwei Sekunden, aber es war unglaublich intensiv", erzählte er Ouest-France. Ein Mitarbeiter versprach ihm außerdem eine Einladung zu einem späteren Konzert in Frankreich. Als die Pariser Konzertreihe startete, meldete sich Nicolas zunächst noch zögerlich erneut bei dem Hotel. Dort stellte man tatsächlich den Kontakt zu Célines Umfeld her. Das Ticketingteam ließ ihn sogar selbst den Termin aussuchen, der ihm am besten passte. Wegen Célines Stiff-Person-Syndroms hatte er damals kaum noch damit gerechnet, sie jemals live auf der Bühne zu sehen. "Bis ich den Konzertsaal betrat, konnte ich es nicht glauben, es kam mir unwirklich vor", erinnerte er sich an den Konzertabend. Für Céline selbst war die Residency in Paris ein großes Comeback. Rund 30.000 Menschen sahen sich die etwa zweistündige Auftaktshow in der Plenitude Arena an.

Abgesehen von ihrem Auftritt bei der Eröffnungszeremonie der Olympischen Spiele 2024 hatte die Sängerin sechs Jahre lang keine längere Performance mehr gegeben. Grund dafür war ihre neurologische Erkrankung, das Stiff-Person-Syndrom. Die Krankheit hatte sie lange Zeit gezwungen, sich von der Bühne fernzuhalten. Für Nicolas war es das erste Konzert der Kanadierin. Danach besuchte er sogar noch zwei weitere Shows. "Es war außergewöhnlich. Ihre Stimme faszinierte mich. Sie hatte sich nicht verändert", schwärmte er. Die Musik der Sängerin ist auch mit seiner eigenen Familiengeschichte verbunden. Schon in seiner Kindheit hörten seine Eltern ihre Lieder. Zu seinen absoluten Lieblingssongs gehören nach eigenen Angaben "Ziggy" und "D'amour ou d'amitié".

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Getty Images Céline Dion performt bei der L'Oréal Paris Show während der Paris Fashion Week

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Getty Images Céline Dion grüßt Fans vor dem Hotel Le Royal Monceau in Paris, 5. September 2026

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