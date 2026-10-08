So hoch wie Taylors: Fans spotten über Travis Kelces Schuhe

Travis Kelce (37) hat seinen 37. Geburtstag am Montag ohne große Sause gefeiert – dafür aber mit Ehefrau Taylor Swift (36) an seiner Seite. Das Paar zeigte sich im italienischen Restaurant Torrisi im New Yorker Stadtteil SoHo und wurde sowohl bei der Ankunft als auch beim Verlassen des Lokals von Fotografen abgelichtet. Auch modisch waren die beiden perfekt aufeinander abgestimmt: Wie Bilder zeigen, die unter anderem Hello! vorliegen, setzten beide für den Abend auf elegante Looks in Schwarz. Doch weder das Kleid der Sängerin noch ihre Riemchensandalen sorgten für Gesprächsstoff – sondern die auffällig glänzenden Schuhe des Footballstars. Vor allem deren hohe Absätze zogen im Netz die Blicke auf sich und sorgten für reichlich Spott. Einige Fans fanden sogar, dass Travis' Absätze denen seiner Frau in nichts nachstanden.

Zu den viel diskutierten Schuhen kombinierte Travis eine anthrazitfarbene Hose mit einem weißen T-Shirt und einer dunkelgrauen Strickjacke. Taylor setzte auf ein figurbetontes schwarzes Midikleid mit Spitzendetails von Simkhai, eine weit geschnittene Leder-Bomberjacke, Riemchensandalen von Jimmy Choo und eine schwarze Ledertasche von Givenchy. In den sozialen Medien drehte sich die Diskussion dennoch fast ausschließlich um Travis' Schuhe. "Er trägt auch zehn Zentimeter hohe Absätze", scherzte ein User. Ein anderer schrieb: "Seine Absätze sind fast so hoch wie Taylors." Wieder andere rätselten, um welche Art von Schuhen es sich überhaupt handele, und sprachen von "Sasquatch-Absätzen". Ein Nutzer witzelte: "Ich wusste nicht, dass es Stilettoabsätze für Männer in Größe 47 gibt, lol." Auch die Stylingfrage sorgte für Spott: "Haben ihre Stylisten Urlaub?" Ein anderer kommentierte süffisant: "Seine High-Heel-Stiefel sind umwerfend."

Das gemeinsame Dinner folgte auf ein ereignisreiches Wochenende für das Paar. Einen Tag vor seinem Geburtstag hatte Travis mit den Kansas City Chiefs gegen die Las Vegas Raiders gewonnen, bevor für sein Team die spielfreie Woche begann. Taylor hielt sich derweil in New York auf und sorgte dort gemeinsam mit ihrer Freundin Dakota Johnson (37) für einen Überraschungsauftritt bei Saturday Night Live. Für Travis war es zudem der erste Geburtstag als Ehemann: Er und die Sängerin gaben sich am 3. Juli 2026 im Madison Square Garden das Jawort. Die Trauung in der berühmten Sportarena bezeichnete Travis später als "die beste Nacht meines Lebens" – für ihn sei damit ein Kindheitstraum in Erfüllung gegangen. Auf eine große öffentliche Geburtstagsparty verzichtete das Paar diesmal allerdings und entschied sich stattdessen für einen ruhigen Abend zu zweit in Manhattan.

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Getty Images Taylor Swift und Travis Kelce, Mai 2026

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ActionPress / Tatiana / Backgrid Taylor Swift und Travis Kelce im Oktober 2024

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IMAGO / ZUMA Press Travis Kelce und Taylor Swift, August 2025