Wegen Tochter Hazel: Kreuzbandriss macht Romina Palm traurig

Romina Palm (26) hat einen schweren Rückschlag erlitten. Vor wenigen Tagen musste sich das Model einer Operation unterziehen, nachdem es sich einen Kreuzbandriss zugezogen hatte. Besonders schmerzhaft ist für die Influencerin aber nicht nur die Verletzung selbst. Auf Instagram offenbart Romina jetzt, wie sehr sie darunter leidet, für ihre kleine Tochter Hazel nicht wie gewohnt da sein zu können. "Am traurigsten macht es mich, dass ich jetzt nicht mehr so mobil mit Hazel sein kann", schreibt sie in einer Story.

Romina erklärt zudem: "Bis ich sie wieder in der Trage tragen kann, dauert es bestimmt zwei bis drei Monate." Diese Einschränkung fällt ihr besonders schwer, da sie sich sonst voller Energie um ihr Kind kümmert. Ob beim Spielen, beim Spazierengehen oder bei anderen Aktivitäten – aktuelle Mobilitätseinschränkungen verändern ihren Alltag erheblich. Dennoch versucht das Model positiv zu bleiben, während es sich von der Operation und der Verletzung erholt.

Rominas Unfall ging offenbar auch an ihrer Tochter nicht spurlos vorbei. Die Content Creatorin verriet ihren Fans kurz nach dem Zwischenfall auf Instagram: "Die Nacht war sehr ausbaufähig. Ich glaube, Hazel merkt, dass es Mama nicht gut geht. Sie wollte heute Nacht nur auf mir schlafen." Jedes Mal, wenn die Mutter versuchte, ihre Kleine ins Bett zu legen, fing Hazel sofort wieder an zu weinen und wurde wach.

Instagram / rominapalm Romina Palm mit ihrer Tochter Hazel, Oktober 2025

Instagram / rominapalm Romina Palm und Hazel im Krankenhaus

Instagram / rominapalm Romina Palm, Dezember 2025