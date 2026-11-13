Flughafen dicht: Romina Palm sitzt im Flieger nach NYC fest

Für Romina Palm (27) nimmt die geplante Reise nach New York eine unerwartete Wendung. Am Donnerstag, dem 12. November, machte sich das Model auf den Weg in die US-Metropole, doch ein Unwetter sorgte für erhebliche Beeinträchtigungen. Wie sie am Abend in ihrer Instagram-Story mitteilte, wurde der Flughafen in New York geschlossen. Ihre Maschine konnte das eigentliche Ziel deshalb zunächst nicht erreichen und musste stattdessen ungeplant zwischenlanden. Romina meldete sich direkt aus der Flugzeugkabine bei ihren Followern. Dazu teilte sie ein Foto, auf dem sie skeptisch zur Seite blickt und einen Schmollmund zieht. "Okay, wir landen nicht in New York? Der Flughafen ist geschlossen aufgrund des Unwetters", schrieb sie zu dem Schnappschuss. Gemeinsam mit den anderen Passagieren blieb sie nach der Landung vorerst an Bord. Statt in der Stadt, die niemals schläft, anzukommen, hieß es für die Reisenden also erst einmal: abwarten.

Wie es nach der Zwischenlandung weitergehen sollte, war offenbar noch völlig offen. Einen konkreten Plan für die Weiterreise nach New York gab es für Romina zu diesem Zeitpunkt anscheinend nicht. Die Fluggäste mussten zunächst auf ihren Sitzen im Flieger ausharren. "Sind jetzt zwischengelandet und warten hier jetzt erst mal im Flugzeug", fasste die Influencerin ihre ungewisse Lage in einem weiteren Update auf Instagram zusammen. Wann der Flug fortgesetzt werden konnte, verriet Romina nicht. Auch den Flughafen, an dem die Maschine zwischenzeitlich landen musste, nannte sie nicht. Zu den genauen Umständen des Unwetters, das zur Schließung des New Yorker Airports geführt hatte, machte sie ebenfalls keine weiteren Angaben. Für ihre Follower bleibt somit zunächst offen, wann die Influencerin ihr Reiseziel erreichen wird.

Romina hielt ihre Community direkt über die unerwartete Wendung auf dem Laufenden. Auf dem geteilten Foto ist sie auf einem Fensterplatz in der Flugzeugkabine zu sehen. Ihre rötlichen Haare trägt sie zurückgebunden, dazu kombiniert sie ein dunkelblaues Oberteil mit weißen Streifen. Dezente goldfarbene Ohrringe und eine filigrane Halskette vervollständigen ihr Outfit. Romina ist als Model und Social-Media-Star bekannt und nimmt ihre Community auf Instagram regelmäßig mit in ihren Alltag. Abseits ihrer Karriere ist Romina auch Mutter einer Tochter, die ebenfalls mit im Flugzeug ist.

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Instagram / rominapalm Romina Palm, Influencerin

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Imago Romina Palm bei der ABOUT YOU OPERA FASHION SHOW im Admiralspalast, Berlin, 07.10.2026

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