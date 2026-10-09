"Es kann nicht jeder lügen": Yeliz zweifelt an Jimi Blue

Bei Yeliz Koc (32) bröckelt offenbar das Vertrauen in Jimi Blue Ochsenknecht (34). In der Dokuserie "Yeliz & Jimi: We are Family?!", die aktuell bei Sky, WOW und RTL+ läuft, gewährt die Reality-TV-Bekanntheit ehrliche Einblicke in ihre Gefühlswelt. Das ständige Schlagzeilengewitter um den Vater ihrer gemeinsamen Tochter setzt der Influencerin gewaltig zu. Jüngster Auslöser: Erneute Berichte über eine ungeklärte Rechnung. Der Schauspieler widerspricht Teilen der Darstellung, betont die längst erfolgte Begleichung, schaltet einen Anwalt ein und veröffentlicht ein eigenes Statement. Für Yeliz ist das undurchsichtige Dickicht aus Dementis und Gerüchten jedoch kaum noch zu durchblicken. "Ich habe mittlerweile keine Ahnung mehr, was ich glauben kann. Ich will ihm glauben. Immer", erklärt sie in der Doku mit spürbarer Verbitterung.

Zu persönlichen Treffen mit der Mutter seines Kindes bringt der Musiker verlässlich seine ganz eigene Version der Dinge mit – und die klingt für Yeliz in der Regel zunächst durchaus plausibel. Doch die Ruhe hält selten lange: "Es ist jeden Tag was. Ich höre von allen Ecken irgendwas über Jimi", berichtet sie in dem TV-Format. Ihre wachsenden Zweifel bringt sie schließlich ohne große Umschweife auf den Punkt: "Und dann denkt man: Ja, okay, macht Sinn. Und dann am nächsten Tag kommt die nächste Story und dann denkt man sich: Es kann ja nicht sein, dass jeder lügt." Das Chaos nimmt inzwischen derart absurde Ausmaße an, dass betroffene Firmen direkt bei der Promi-Dame anklopfen. Sie soll bei ihrem Ex vermitteln – etwa bei einem Umzugsunternehmen, bei dem noch Sachen von ihm lagern und dem er laut ihrer Aussage Geld schuldet. Zu allem Überfluss wurde Yeliz jüngst überraschend als Zeugin vorgeladen und zu seinem Einkommen, Unterhalt und Aufenthaltsort befragt.

Jimi selbst räumt ein, dass in der Vergangenheit einiges nicht rundlief. Der Schauspieler hat nach eigenen Angaben nun einen festen Ansprechpartner beim Amt und will sich dort alle zwei Wochen melden, um gestapelte Post und Rechnungen zeitnah abzuarbeiten. Für Yeliz bedeutet das anhaltende Schlamassel vor allem eines: Der sehnliche Wunsch, dem Vater ihres Kindes vertrauen zu können, zerschellt mit jeder neuen Enthüllung ein Stückchen mehr an der Realität.

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Imago Jimi Blue Ochsenknecht und Yeliz Koc beim Fotocall zum Start von "Yeliz & Jimi – We are Family?" Staffel 2, September 2026

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Getty Images Jimi Blue Ochsenknecht und Yelic Koc beim Photocall zu "Yeliz & Jimi - We Are Family?!" bei Sky Sports Deutschland in Unterföhring

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© Sky/B 28/Stefanie Schumacher Yeliz Koc und Jimi Blue Ochsenknecht mit ihrer Tochter Snow in "Yeliz & Jimi – We Are Family?!"