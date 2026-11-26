Die Dreharbeiten zu Prominent verwandt haben Yeliz Koc (33) offenbar stark zugesetzt. Ihre enge Freundin Christina Grass (38) erzählte jetzt im Promiflash-Interview bei der Hype Fight Night, wie sehr die gemeinsame Zeit mit ihrem entfremdeten Vater Savas die Realitybekanntheit belastet hat. Im Anschluss an die Dreharbeiten habe Yeliz sich ihr anvertraut und offen darüber gesprochen, wie schwer die Wochen für sie gewesen seien. "Sie hat schon gesagt, dass es sehr, sehr hart war für sie. Und dass das eine ganz, ganz krasse Zeit war", berichtete die 38-Jährige. Für Christina steht fest, dass sie ihrer Freundin auch weiterhin den Rücken stärken wird. Gerade in dieser emotionalen Phase könne Yeliz auf sie zählen. "Man kann halt einfach nur sie unterstützen, so wie wir es immer gemacht haben. Und wie es auch immer sein wird", betonte sie im Gespräch.

Doch nicht nur Yeliz selbst litt unter den Erlebnissen. Auch Christina fiel es schwer, die emotionalen Szenen zwischen Vater und Tochter später im Fernsehen mitanzusehen. "Mir ging es mega schlecht damit, als ich das mit Yeliz und ihrem Vater gesehen hab", gestand sie. Die beiden Freundinnen kennen sich bereits aus der Zeit vor ihrer Realitykarriere. Entsprechend gut ist Christina mit den Hintergründen der schwierigen Familiengeschichte vertraut. Durch ihre Freundin habe sie zwar schon im Vorfeld gewusst, was in der Sendung auf sie zukommen würde, dennoch hätten die gezeigten Bilder ihr das Herz zerrissen. Christina macht deutlich, dass sie voll und ganz hinter ihrer Freundin steht. Auch Yeliz' Entscheidung, gemeinsam mit ihrem Vater an der Show teilzunehmen, könne sie nachvollziehen: "Sie wollte versuchen, für sich ihren inneren Frieden damit zu finden. Und das ist einfach der Punkt. Und dann greifst du nach allen Mitteln und irgendwelche Menschen, die darüber negativ urteilen oder dumm urteilen: Sorry, aber nee, kein Grund. Gar kein Grund. Also respektlos und dumm."

Bei "Prominent verwandt" steht Yeliz gemeinsam mit ihrem entfremdeten Vater Savas vor der Kamera. Dabei geraten die beiden immer wieder heftig aneinander. Trotz der emotionalen Belastung, von der Christina berichtet, bereut die Influencerin ihre Teilnahme an dem Format nicht. In einer Fragerunde auf Instagram machte sie deutlich, dass sie diese Erfahrung gebraucht habe. Der Dreh habe für Yeliz sogar eine therapeutische Wirkung gehabt: Durch die gemeinsame Zeit mit Savas sei ihr bewusst geworden, dass ihr Vater sich nicht verändert habe. Ihrer Meinung nach hätte das gemeinsame Erlebnis mit ihrem Vater bereits nach dem zweiten Abend enden können.

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Instagram / christina_grass_, Imago / Christoph Hardt Collage: Christina Grass und Yeliz Koc

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RTL / Africa Vumazonke Savaş und Yeliz Koc, "Prominent verwandt"-Kandidaten

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