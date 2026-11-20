Yeliz Koc (33) blickt ohne Reue auf ihre Teilnahme an Prominent verwandt zurück. Gemeinsam mit ihrem entfremdeten Vater Savas nahm der Realitystar an der aktuellen Show teil. Dabei kam es zwischen den beiden zu heftigen Auseinandersetzungen. Bereut hat Yeliz ihre Teilnahme dennoch nicht, wie sie nun auf Instagram verriet. In einer Fragerunde wollte ein Fan von ihr wissen, ob sie die Entscheidung für das TV-Format im Nachhinein bereue. Ihre Antwort fiel eindeutig aus: "Nein, ich habe das gebraucht." Die Dreharbeiten hätten für sie wie eine persönliche Therapie funktioniert. Der Grund: Sie habe dabei erkannt, dass sich ihr Vater nicht verändert habe. Ganz ohne Einschränkung fällt ihr Fazit allerdings nicht aus. Aus Sicht der Influencerin hätte die gemeinsame Erfahrung nämlich schon nach dem zweiten Abend enden können.

"Allerdings hätte es nach dem zweiten Abend gereicht. Danach war einfach alles kaputt. Ich habe gesehen, dass er sich nicht geändert hat", schilderte Yeliz den Wendepunkt. Das anschließende Vier-Augen-Gespräch sei für sie zu früh gekommen. Sie habe zu diesem Zeitpunkt noch keine Gelegenheit gehabt, die Ereignisse der vergangenen Zeit zu verarbeiten. Auch bei einer späteren Begegnung auf einer Bank habe sie zunächst nicht die richtigen Worte gefunden. Sie habe nicht gewusst, was sie sagen solle. Innerlich habe sie sich stattdessen gefragt, warum Savas lüge. Zudem erhebt Yeliz einen deutlichen Vorwurf gegen ihren Vater: Er reagiere zunächst immer aggressiv und entschuldige sich erst danach. Seine damaligen Worte empfinde sie im Rückblick jedoch nicht als echte Entschuldigung. Trotz allem zieht sie ein klares Resümee zu ihrer Teilnahme: "Also ja, es war meine Therapie, die ich gebraucht habe."

Wie heftig die Spannungen zwischen Vater und Tochter gewesen waren, hatte sich bereits in der ersten Folge von "Prominent verwandt" gezeigt. Während die übrigen Teilnehmer schon in ihren Schlafräumen gewesen waren, hatte sich Savas noch lautstark unterhalten. Yeliz war deshalb nach unten gekommen und hatte ihn um Ruhe gebeten. "Man hört dich bis oben hin", hatte sie erklärt. Weil sie ihre Bitte mehrfach hatte wiederholen müssen, war ihr Ton schließlich strenger geworden. Daraufhin war die Situation eskaliert: Savas hatte seine Tochter auf Türkisch beleidigt und war ihr bedrohlich nahegekommen. "Du schreist mich nicht noch mal an, das schwöre ich dir. Schrei mich nicht an, nie wieder, das war das letzte Mal, dass du mich angeschrien hast", hatte er gedroht. Yeliz hatte sich davon nicht einschüchtern lassen. "Willst du mir dann eine reinhauen oder was? Komm, mach es. Hau mir eine rein, mach es", hatte sie entgegnet. Schließlich hatte ihr Vater von ihr abgelassen.

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RTL Yeliz Koc bei "Prominent verwandt"

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RTL Savaş Koc bei "Prominent verwandt"

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