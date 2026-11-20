Yeliz Koc (33) spricht ungewöhnlich offen darüber, wie stark ihr Vater Savaş offenbar ihre Partnerwahl geprägt hat. In einer Fragerunde auf Instagram wollte ein Fan wissen, ob die Beziehung zu ihrem Papa beeinflusst habe, nach welchen Männern sie sucht. Die Antwort des Realitystars fiel eindeutig aus. Yeliz teilte zunächst einen Spruch, in dem sie ihre eigenen Erfahrungen wiederzuerkennen scheint: "Ich traue mich fast alles, außer meinem Vater zu sagen, dass ich fast gestorben wäre auf der Suche nach seiner Liebe in anderen Männern." Darunter setzte sie ein knappes, aber deutliches Fazit: "Und ich würde sagen, ja." Mit diesen Worten gibt die Influencerin offen zu, dass sie in ihren Beziehungen die Liebe ihres Vaters bei anderen Männern gesucht hat. Welche Erlebnisse sie dabei besonders geprägt haben, ließ sie jedoch offen.

Das persönliche Geständnis veröffentlichte Yeliz ausschließlich schriftlich in ihrer Instagram-Story. Zu sehen waren dort lediglich der Fragesticker ihres Followers und ihre Antwort, die sie auf einem schlichten braunen Hintergrund platzierte. Weitere Erklärungen gab es nicht. So blieb unbeantwortet, woran sie den Einfluss ihres Vaters bei ihrer Partnerwahl konkret festmacht. Ebenso verriet sie nicht, ob sie bestimmte Eigenschaften bei Männern bewusst gesucht hat oder ihr der Zusammenhang erst rückblickend aufgefallen ist. Ihre Worte zeigen dennoch, dass Yeliz selbst einen Zusammenhang zwischen der Beziehung zu ihrem Vater und ihrem bisherigen Verhalten in der Liebe sieht. Das geteilte Zitat wählt dabei besonders drastische Worte und beschreibt die Suche nach dieser Zuneigung als beinahe lebensgefährlich. Ob Yeliz damit konkrete Situationen meint oder lediglich ausdrücken wollte, wie schmerzhaft ihre Erfahrungen für sie waren, führte sie in der Fragerunde nicht weiter aus.

Bereits zuvor hatte Yeliz von dem schwierigen und emotional distanzierten Verhältnis zu Savaş berichtet. Statt Nähe prägt vor allem emotionale Distanz die Beziehung zwischen Vater und Tochter. Für die Show Prominent verwandt verbrachten die beiden zwar bewusst gemeinsame Zeit miteinander, doch Yeliz empfand diese ungewohnte Nähe als belastend. Auch die gemeinsame Teilnahme an dem TV-Format ändert daran nichts: Die Influencerin möchte ihren Vater trotz der gemeinsamen Drehzeit nicht enger an sich heranlassen. Das TV-Format brachte die beiden damit räumlich zusammen, änderte aber zunächst nichts an ihrer vorsichtigen Haltung ihm gegenüber. Ihre aktuelle Instagram-Antwort verdeutlicht nun erneut, wie sehr die schwierige Vater-Tochter-Beziehung laut Yeliz auch ihr Liebesleben beeinflusst hat.

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Imago Yeliz Koc bei der Premiere von Love Island VIP im Cinenova Kino in Köln

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RTL Savaş Koc bei "Prominent verwandt"

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