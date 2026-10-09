Nach Vorwürfen zeigt sich Halle Berry mit ihrem Sohn

Halle Berry (60) hat sich inmitten des aktuellen Sorgerechtsstreits um ihren Sohn Maceo in der Öffentlichkeit gezeigt. Am Sonntag, dem 4. Oktober, besuchte die Schauspielerin gemeinsam mit ihrem Verlobten Van Hunt (56) einen Sky-Zone-Trampolinpark in Los Angeles. Dort stand allerdings nicht das Springen im Mittelpunkt: Der zwölfjährige Maceo nahm in der Freizeithalle an einem Hallenfußballspiel teil. Vor dem Anpfiff nahmen sich Mutter und Sohn Zeit für ein Gespräch, danach verfolgten Halle und Van die Partie vom Spielfeldrand aus. Der gemeinsame Ausflug fand nur wenige Tage statt, nachdem Olivier Martinez (60) eine vorläufige gerichtliche Verfügung gegen die Schauspielerin erwirkt hatte. Hintergrund sind Misshandlungsvorwürfe, die er gegen die Mutter seines Sohnes erhoben hat. Trotz der eingeschränkten Besuchszeiten nutzte Halle die Gelegenheit, Maceo bei seinem Spiel zu unterstützen.

In der Freizeithalle hielt sich Halle eher zurück. Während sie Maceo gemeinsam mit Van anfeuerte, saß sie mit dem Rücken zum zentralen Bereich des Trampolinparks. Auch einem Besucher, der sie um ein gemeinsames Selfie bat, erteilte die 60-Jährige eine höfliche Absage. Sie erklärte ihm, dass sie gerade Zeit mit ihrem Kind verbringe. Dass diese Zeit aktuell kostbar ist, hat juristische Gründe: Nach der vorläufigen Regelung darf die Schauspielerin ihren Sohn montags, dienstags, samstags und sonntags zu festgelegten Tageszeiten sehen. Oliviers Antrag, den Kontakt zwischen Mutter und Sohn komplett zu untersagen, wies das Gericht ab. Ebenfalls abgelehnt wurde seine Forderung, Halles Nüchternheit überwachen zu lassen – dafür lagen dem Gericht nach eigenen Angaben nicht genügend Informationen vor. Die Einschränkungen gelten zunächst bis zur nächsten Anhörung am 16. Oktober.

Hinter dem Rechtsstreit steht ein angeblicher Vorfall vom 26. September. Olivier behauptet, Halle habe Maceo in ihrem Zuhause körperlich misshandelt. Gerichtlich bestätigt sind diese Anschuldigungen bislang nicht. Der Schauspieler strebt nun das alleinige rechtliche und körperliche Sorgerecht für den gemeinsamen Sohn an. Halle weist die Gewaltvorwürfe entschieden zurück. Kennengelernt hatten sich die beiden bei den Dreharbeiten zum Film "Dark Tide". Im Juli 2013 gaben sie sich das Jawort, im Oktober desselben Jahres kam Maceo zur Welt. 2015 trennte sich das Paar, rechtskräftig geschieden wurde die Ehe erst im August 2023. Zunächst teilten sich die beiden das rechtliche Sorgerecht. Wegen anhaltender Konflikte beim Co-Parenting verpflichtete ein Gericht die Ex-Partner 2024 zu einer gemeinsamen Elternberatung.

Anzeige Anzeige

Getty Images Halle Berry bei der Premiere von Amazon MGM Studios' "Crime 101", 2026

Anzeige Anzeige

Getty Images Halle Berry und Van Hunt bei den Critics' Choice Awards 2022

Anzeige Anzeige

Getty Images Olivier Martinez und Halle Berry, Schauspieler