Halle Berrys Ex fordert mehr Geld für den gemeinsamen Sohn

Olivier Martinez (60) zieht wieder gegen seine Ex-Frau Halle Berry (60) vor Gericht. Dieses Mal geht es um Geld. Wie aus Unterlagen hervorgeht, die beim Los Angeles Superior Court eingereicht wurden, möchte der Schauspieler den Kindesunterhalt für den gemeinsamen Sohn Maceo erhöhen lassen. Die Dokumente liegen unter anderem Page Six vor. Wie hoch die neue Summe ausfallen soll, ist offen. Seit die Scheidung im August 2023 abgeschlossen wurde, überweist Halle ihrem Ex monatlich rund 7.200 Euro. Hinzu kommen 4,3 Prozent des Anteils ihrer Jahreseinnahmen. Ihr Einkommen beläuft sich auf umgerechnet über 1,8 Millionen Euro. Olivier argumentiert, dass diese Vereinbarung damals auf der Grundlage getroffen worden sei, dass sich beide Eltern die Betreuung gleichmäßig teilen. Inzwischen liege Halles Anteil aber angeblich bei etwa 18 Prozent. Damit er seine Forderung überhaupt beziffern kann, verlangt der Franzose von der Oscarpreisträgerin, ihre aktuellen Einkünfte offenzulegen.

In den Gerichtsdokumenten verweist Olivier auf die aktuellen Filmprojekte der Schauspielerin, darunter "Crime 101", "Fleur" und "Red Card". Eine Übersicht über ihre Einnahmen habe er nicht bekommen. Laut Olivier soll Maceo am Wohlstand beider Elternteile teilhaben und so in Kalifornien einen entsprechenden Lebensstandard genießen können. Seine eigenen monatlichen Ausgaben gibt Olivier mit ungefähr 16.200 Euro an. Anfang Oktober hatte Halles Ex das alleinige Sorgerecht beantragt und ihr vorgeworfen, den gemeinsamen Sohn körperlich misshandelt zu haben. Die Schauspielerin wies die Anschuldigungen vor Gericht entschieden zurück. Nach neun Verhandlungstagen hob ein Richter Ende Oktober die zeitweise gegen sie geltende Schutzanordnung wieder auf. Das gemeinsame Sorgerecht bleibt zwar bestehen, Maceo lebt aber mindestens bis zum 17. Dezember überwiegend bei seinem Vater.

Auch abseits des Gerichtssaals hatte es zuletzt bittere Töne gegeben. Eine Olivier nahestehende Quelle hatte der Daily Mail wenige Tage zuvor erzählt, er betrachte die Hochzeit mit Halle rückblickend als "größten Fehler seines Lebens". Den Schritt vor den Traualtar habe er vor allem wegen ihrer damaligen Schwangerschaft gewagt. "Maceo war der Grund, warum Olivier Halle heiratete. Halle war zu diesem Zeitpunkt schwanger, und so altmodisch es auch klingen mag, er hielt es für das Richtige", hatte der Insider behauptet. Ihre gemeinsame Geschichte begann 2010 bei den Dreharbeiten zu "Dark Tide" in Südafrika. Im Juli 2013 hatten Halle und Olivier in Frankreich geheiratet. Drei Monate später war Maceo zur Welt gekommen. Doch schon im Oktober 2015 hatte das Paar seine Trennung bekannt gegeben. Auch danach war laut der Quelle keine Ruhe eingekehrt: "Co-Parenting hat nie funktioniert. Es gab zwischen ihnen immer große Probleme und Meinungsverschiedenheiten." Die Scheidung war erst im August 2023 abgeschlossen worden.

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Frederick M. Brown / Getty Images Olivier Martinez und Halle Berry bei einer Premiere 2014

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Getty Images Halle Berry und Olivier Martinez

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