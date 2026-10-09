Neuer Versuch mit Yeliz? Jannik Kontalis macht sich lustig

Jannik Kontalis (30) kann sich einen neuen Liebesversuch mit seiner Ex Yeliz Koc (32) offenbar überhaupt nicht vorstellen. In einer aktuellen Fragerunde auf Instagram will ein Follower von dem Realitystar wissen: "Wäre noch mal was mit Yeliz vorstellbar?" Seine Antwort fällt auffällig überschwänglich aus: "Mega, dass du das fragst! Ja, auf jeden Fall, super gerne sogar." Ernst gemeint ist seine Reaktion augenscheinlich nicht. Mit seinem deutlich spöttischen Ton macht Jannik vielmehr klar, dass er an einem Liebescomeback mit Yeliz kein Interesse hat.

Aktuell richtet sich Janniks Blick ohnehin auf eine andere Frau: Bei Love Island VIP kommt er Eva Benetatou (34) immer näher. Die beiden verbringen in der Liebesvilla viel Zeit miteinander und testen vor laufenden Kameras, ob zwischen ihnen mehr entstehen könnte. Wie sich ihre Verbindung im weiteren Verlauf der Datingshow entwickelt, ist bislang allerdings noch offen. Fest steht nur: Während die Frage nach Yeliz mit einem Schmunzeln beantwortet wird, bekommt Eva die volle Aufmerksamkeit des Realitystars.

Eva entschied sich schon bei der ersten Paarungszeremonie der aktuellen "Love Island VIP"-Staffel für Jannik und machte ihn damit zu ihrem Couple. Die gegenseitige Anziehung war von Beginn an deutlich. Ganz unbekannt war der Realitystar Eva vor dem Einzug allerdings nicht. Sie hatte bereits vor den Dreharbeiten mit ihm gesprochen und erklärte in der Sendung, ihn schon damals interessant gefunden zu haben. In der Liebesvilla in Griechenland bekommen die beiden nun die Gelegenheit, ihre frühere Bekanntschaft zu vertiefen. Seit dem 23. September 2026 läuft das Format bei RTLZWEI. Wer nicht warten möchte, kann die Folgen bei RTL+ jeweils eine Woche früher sehen.

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Collage: Imago, Imago Collage: Jannik Kontalis und Yeliz Koc

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IMAGO / Eventflash Jannik Kontalis und Yeliz Koc, Mai 2023

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RTLZWEI Eva Benetatou und Jannik Kontalis bei "Love Island VIP"