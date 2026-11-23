Jannik Kontalis (30) hat seinen Fans einen Ausblick auf seine Zukunft im Fernsehen gegeben. Am Dienstagabend nahm sich der Realitystar in seiner Instagram-Story Zeit für eine Fragerunde mit seiner Community. Dabei kam auch das Thema auf, das viele seiner Follower offenbar besonders interessiert: Ein Fan wollte wissen, ob Jannik schon bald wieder in einem TV-Format zu sehen sein wird. Der Gefragte ließ sich nicht lange bitten und gab eine klare Antwort. "Ihr könnt davon ausgehen, dass ich jedes Jahr in einem Format bin", schrieb er. Damit deutete der Realitystar an, dass weitere Fernsehprojekte für ihn fest zur Jahresplanung gehören sollen. Welches Abenteuer als Nächstes auf ihn wartet, ließ er allerdings offen. Auch einen möglichen Ausstrahlungszeitraum oder weitere Teilnehmer gab Jannik nicht preis. Ob die Fans ihn erneut in einer Datingshow, in einem Wettbewerb oder in einem ganz anderen Konzept erleben werden, ist daher bislang nicht bekannt. Fest steht nach seiner aktuellen Aussage lediglich, dass er der Fernsehwelt weiterhin treu bleiben und offenbar jedes Jahr mindestens einen neuen Auftritt absolvieren möchte.

Hinweise auf mögliche Dreharbeiten suchten seine Follower in der Story allerdings vergeblich. Zu sehen war keine Szene von einem Set oder einer Produktion, sondern lediglich ein orangefarbener Abendhimmel, durchzogen von dunklen Wolken. Darüber platzierte er den Fragesticker mit der Frage des Fans sowie seine Antwort darauf. Weitere Details lieferte der Beitrag nicht. So nannte Jannik weder einen Sender noch einen Titel. Auch zu einem möglichen Drehort oder zu Mitstreitern, die ihn bei seinem nächsten Auftritt begleiten könnten, äußerte er sich nicht. Ob sein nächster TV-Auftritt bereits in trockenen Tüchern ist oder womöglich sogar schon abgedreht wurde, geht aus dem Post ebenfalls nicht hervor. Fest steht damit bislang nur eines: Jannik selbst plant offenbar fest damit, auch in Zukunft regelmäßig im Fernsehen aufzutauchen. Alles Weitere bleibt vorerst sein kleines Geheimnis.

Nicht jedes TV-Angebot kam für Jannik allerdings infrage. Eine gemeinsame Aussprache mit seiner Ex-Partnerin Gerda Lewis (34) hatte er abgelehnt, wie er in einer Instagram-Fragerunde verraten hatte. Auf die Frage nach ihrem Kontakt hatte er zunächst mit "Nein" geantwortet. Anschließend hatte er von einer Anfrage berichtet: "Ich nenne jetzt keine Formate, aber irgendjemand wollte, dass wir zusammen essen und uns dann aussprechen." Für Jannik war das keine Option gewesen. Ob Gerda ebenfalls abgesagt hatte, hatte er dagegen nicht gewusst, sondern lediglich vermutet. Seine Entscheidung hatte Jannik mit dem Wunsch nach Privatsphäre begründet. "Ihr hattet einen sehr intimen Einblick in unsere Beziehung und ich finde, manche Dinge sollte man einfach erst mal privat klären. Vor allem, wenn noch so viel ungeklärt ist", hatte er erklärt. Dass ein solches Wiedersehen für die Zuschauer spannend gewesen wäre, hatte er durchaus eingeräumt. Eine Aussprache vor laufender Kamera hatte er trotzdem als unpassend empfunden. Jannik und Gerda waren von Sommer 2023 bis Anfang November 2024 ein Paar gewesen.

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