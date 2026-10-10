Cara Delevingne kannte Freundin Minke schon als Kind

Cara Delevingne (34) und ihre Freundin Minke verbindet eine lange Geschichte: Die beiden lernten sich bereits als Kinder im Internat kennen – ganze 23 Jahre ist das inzwischen her. Minke, die mit bürgerlichem Namen Leah Mason heißt, ist Sängerin. Nach ihrer gemeinsamen Schulzeit verloren sich die beiden aus den Augen, bis sie vor fünf Jahren wieder zueinanderfanden. Diesen besonderen Meilenstein feierte Cara am 8. Oktober 2026 anlässlich des Internationalen Lesbentags mit einem persönlichen Instagram-Beitrag. Darin teilte die 34-Jährige mehrere seltene Einblicke in ihre Beziehung. Seit 2022 sind die beiden offiziell ein Paar. Ihr Wiedersehen liegt allerdings schon etwas länger zurück: Erst zwei Tage vor dem Aktionstag hatten sie den fünften Jahrestag ihres Wiedersehens gefeiert.

"Sehr cool, dass dieser Tag zwei Tage nachdem wir den fünften Jahrestag unseres Wiedersehens gefeiert haben, stattfindet – nachdem wir uns schon seit 23 Jahren kennen", schrieb die Schauspielerin zu ihrem Beitrag. Den Aktionstag nutzte sie zugleich mit einem Augenzwinkern als Gelegenheit, private Schnappschüsse ihrer Partnerin zu teilen. "Das ist ein großartiger Tag, weil ich dadurch eine Ausrede habe, Fotos von meinem Schatz zu posten. Tut mir leid, Schatz, aber ich muss!", erklärte sie.

Ihre Beziehung halten Cara und Minke ansonsten weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Zu besonderen Anlässen teilen sie jedoch immer wieder persönliche Liebesbekundungen in den sozialen Medien. Anlässlich ihres zweiten Jahrestags im Juni 2024 bezeichnete die Britin ihre Freundin als den perfekten Menschen, um gemeinsam die Höhen und Tiefen des Lebens zu meistern. Damals verriet sie außerdem, dass sie bereits während ihrer Schulzeit heimlich für Minke geschwärmt hatte. "Ich habe so lange nach meiner Komplizin gesucht und wusste nicht, dass es jemand sein würde, mit dem ich zur Schule gegangen bin (und in die ich als junges lesbisches Mädchen verknallt war)", schrieb sie auf Instagram. Auch Minke fand liebevolle Worte für ihre Partnerin. Sie bezeichnete Cara als "meinen Fels, meinen sicheren Ort, mein Zuhause" und betonte, dass ihre Beziehung sie dazu inspiriere, eine bessere Version ihrer selbst zu werden.

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Instagram / caradelevingne Cara Delevingne mit Ihrer Freundin Leah Mason

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Instagram / caradelevingne Leah Mason und Cara Delevingne, Liebespaar

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Getty Images Minke und Cara Delevingne, GLAAD Media Awards 2026 im Beverly Hilton