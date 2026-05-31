"Stolze Lesbe": Cara Delevingne spricht offen über die Liebe

Cara Delevingne (33) hat in einem offenen Interview mit dem Magazin Variety über ihre Sexualität gesprochen und sich klar als Lesbe bezeichnet. Auch wenn sie Labels grundsätzlich ablehnt, macht das Model und die Schauspielerin dabei keine Ausnahme: "Ich hasse Labels, ich habe Labels schon immer gehasst. Aber ich kann mir nicht vorstellen, den Rest meines Lebens mit jemand anderem zusammen zu sein", erklärte die 33-Jährige. Und weiter: "Ich möchte mit dieser Frau eine Familie gründen – also ja, ich bin eine sehr stolze Lesbe." Gemeint ist ihre Freundin Minke, mit der sie seit vier Jahren zusammen ist.

Die beiden Frauen lernten sich bereits in ihrer Schulzeit kennen – und zwar an der Bedales-Internatsschule in Hampshire, die Schulgebühren von umgerechnet rund 60.001 Euro pro Jahr verlangt. Ihre romantische Beziehung begann jedoch erst 2022, nachdem sie sich bei einem Konzert von Alanis Morissette (52) wiedergetroffen hatten. Cara betonte außerdem, dass Minke eine wichtige Stütze auf ihrem Weg zur Nüchternheit gewesen sei.

Vor ihrer Beziehung mit Minke war Cara mit mehreren prominenten Frauen liiert – darunter die Schauspielerin Ashley Benson (36), die Schauspielerin Michelle Rodriguez (47) sowie die Musikerin St. Vincent (43). Bereits vor wenigen Wochen hatte Cara bei einem Konzert der Sängerin Rosalía (33) in London vor rund 20.000 Fans öffentlich über ihre Homosexualität gesprochen. Bei Rosalías globalem "Lux"-Tour-Format, einem Promi-Beichtstuhl auf der Bühne, hatte die Britin damals auch über ihre Beziehungsdynamik gesprochen. Gegenüber Variety ergänzte sie nun, dass sie früher immer die dominante Rolle in einer Beziehung übernommen habe – aus Angst davor, gesehen zu werden und Liebe anzunehmen. "Aber jetzt glaube ich, bin ich bereit", so Cara.

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Getty Images Cara Delevingne, Model, Oktober 2025

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Getty Images Cara Delevingne mit Minke bei der WeHo Pride Parade 2025

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Getty Images Cara Delevingne bei der Lagerfeld-Party, Oktober 2025