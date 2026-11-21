Hinter Cara Delevingne (34) liegen gesundheitlich herausfordernde Wochen: Erst rund zehn Tage vor der L'Oréal Paris Women of Worth Celebration hatte sich das Model aufgrund einer Endometrioseerkrankung einem operativen Eingriff unterziehen müssen. Bei der Veranstaltung sprach die Britin mit dem Magazin Us Weekly über ihren Heilungsprozess und verriet, wer ihr während dieser Zeit eine besonders große Stütze war. Ihre Freundin Minke, die mit bürgerlichem Namen Leah Mason heißt, habe sich nach dem Eingriff um sie gekümmert. Die Musikerin sei in dieser Phase ihre wichtigste Stütze und begleite sie durch alle Höhen und Tiefen. Die schwierige Zeit habe sie als Paar sogar noch enger zusammengeschweißt: "Sie ist da, sie ist an meiner Seite, und sie liebt mich, und ich liebe sie." Für Minkes Fürsorge ist Cara sehr dankbar: "Ich kann es kaum erwarten, mit ihr eine Familie zu gründen. Ich bin einfach sehr glücklich, dass sie in meinem Leben ist."

Leicht macht es Cara die Erkrankung nicht. Endometriose sei sehr belastend, gab die Schauspielerin offen zu. Nach der Operation gehe es ihr inzwischen aber "okay". Bei Endometriose siedelt sich gebärmutterschleimhautähnliches Gewebe außerhalb der Gebärmutter an. Häufig betroffen davon sind die Eierstöcke, Eileiter und der Beckenbereich. Die Erkrankung kann mit erheblichen Schmerzen verbunden sein. Wie Cara laut Just Jared berichtete, verlief ihre Erholung nach dem Eingriff zunächst nicht ganz reibungslos. Der Grund: Sie habe sehr viel gearbeitet und ihrem Körper zu wenig Erholung gegönnt. Gerade in dieser Phase habe Minke sie aufgefangen und getröstet. "Sie ist meine größte Unterstützerin, meine größte Fürsprecherin", schwärmte das Model. Zugleich räumte sie ein, dass ihre Liebste mit ihr schon so einiges habe durchstehen müssen. Unterkriegen lässt sich Cara trotz allem nicht: "Eine Frau zu sein, ist manchmal schwer. Aber wir sind hier. Wir kämpfen weiter. Wir machen weiter, und wir lieben es. Hört zu, ich liebe es, eine Frau zu sein. Es ist unglaublich."

Cara und Minke verbindet eine lange gemeinsame Geschichte: Die beiden kennen sich bereits seit ihrer Kindheit, als sie gemeinsam ein Internat besuchten. Mehr als zehn Jahre später liefen sie sich bei einem Konzert von Alanis Morissette (52) erneut über den Weg. 2022 machten sie ihre Liebe schließlich öffentlich. Inzwischen sind die beiden seit rund vier Jahren ein Paar. Schon im Juni dieses Jahres hatte Cara deutlich gemacht, dass sie sich ein gemeinsames Leben samt Familie mit der Sängerin wünscht. Dabei bezeichnete sie sich selbst offen als Lesbe. Auch zum zweiten Jahrestag im Juni 2024 hatte die Britin bereits liebevolle Worte für ihre Partnerin gefunden. Sie blickte auf eine Zeit voller Veränderungen, persönlicher Entwicklung und schwieriger Momente zurück, in der die Liebe jedoch stets im Mittelpunkt gestanden habe. In Minke habe sie den Menschen gefunden, mit dem sie alle Höhen und Tiefen des Lebens meistern möchte.

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Getty Images Cara Delevingne bei der LACMA Art+Film Gala in Los Angeles 2024

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Getty Images Minke und Cara Delevingne, GLAAD Media Awards 2026 im Beverly Hilton

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