Warum Cara Delevingne sich nüchtern "paranoid" fühlte

Cara Delevingne (34) blickt ehrlich auf die schwere Zeit zurück, nachdem sie den Entschluss gefasst hatte, mit dem Alkohol und den Drogen aufzuhören. Wie das Model jetzt im Interview mit People verriet, habe sie sich nach dem Schritt in die Nüchternheit "sehr paranoid" gefühlt. Dabei ging es vor allem darum, wie ihre Mitmenschen diese Veränderung aufnahmen. Sie hatte damals das Gefühl, ihrem Umfeld beweisen zu müssen, dass sie wirklich clean sei und ihr Vorhaben ernst nehme. Mittlerweile hat Cara jedoch eine klare Haltung gefunden: "Ich dachte mir: Weißt du was? Diejenigen, die Bescheid wissen, wissen Bescheid, und ich möchte mein Leben einfach wieder so leben, dass ich es genieße, anstatt darüber nachzudenken, wie ich wirke oder wie es wahrgenommen wird."

Im Lauf der Zeit hat sich ihre Einstellung also grundlegend geändert. Die Schauspielerin hat aufgehört, sich ständig damit zu beschäftigen, welches Bild ihre Nüchternheit nach außen abgibt. Sowohl der Verzicht als auch das Älterwerden hätten ihr außerdem gezeigt, dass es sich lohnt, alte Gewohnheiten und Muster zu überdenken. "Es gab vieles, was ich meinem jüngeren Ich wieder abgewöhnen musste. Aber speziell dabei dachte ich: 'Ja, das nehme ich mit und gehe damit voran.' Das ist das Ding am Erwachsenwerden", schilderte die Musikerin. Für Cara steht fest, dass man beim Reifen nicht alles hinter sich lassen müsse, was einen in jüngeren Jahren ausgemacht hat. Zeitgleich gehöre es aber dazu, offen für Neues zu bleiben und immer weiter dazuzulernen.

Die Sängerin verzichtet seit 2022 auf Alkohol und Drogen. Schon in der Vergangenheit ist Cara, die neben ihrer Modelkarriere auch als Schauspielerin und Unternehmerin tätig ist, offen mit ihren Problemen hinsichtlich des Substanzmissbrauchs umgegangen. Ihr neuer Lebensstil wirkte sich dabei nicht nur auf ihren Alltag, sondern auch auf ihr Intimleben aus. Mittlerweile betrachtet das Model Sexualität als etwas sehr Persönliches – und als eine Art, mit sich selbst zu kommunizieren. Damit ist auch ihr Liebesleben ein weiterer Bereich, in dem sich ihre persönliche Einstellung seit dem Abschied von Alkohol und Drogen spürbar verändert hat.

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Getty Images Cara Delevingne bei der Vanity Fair Oscar Party in Los Angeles, 15. März 2026

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Getty Images Cara Delevingne im November 2024

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