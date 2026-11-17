Cara Delevingne (34) hat für die kommenden Wochen ganz besondere Pläne: Wenn das beliebte Konsolenspiel Grand Theft Auto VI erscheint, will sich das Model voll und ganz dem Gaming widmen. Dafür hat sich die Schauspielerin extra zwei Wochen Urlaub genommen. Das erzählte sie jetzt im Gespräch mit Pop Grave und machte dabei keinen Hehl aus ihrer Begeisterung. "Ich habe GTA-Merch, den ich immer noch trage. Ich liebe das Spiel, ich werde es immer lieben. Ich habe mir zwei Wochen Urlaub für GTA 6 genommen. Ich kann es kaum erwarten. Es wird unglaublich." Für die 34-Jährige steht damit bereits fest, wie sie die Tage nach der Veröffentlichung verbringen will: Statt Dreharbeiten oder Modeljobs steht zunächst das Abenteuer in der virtuellen Metropole auf ihrem Programm.

Mit ihrer Begeisterung ist Cara allerdings in bester Gesellschaft. Der Release gilt als eines der größten Entertainmentereignisse des Jahres, und das Interesse an dem neuen Abenteuer rund um die Hauptfiguren Lucia und Jason wird als enorm eingeschätzt. Das könnte auch andere Branchen betreffen: Vor allem Streamingdienste könnten die Konkurrenz durch lange Gamingsessions zu spüren bekommen. Kinobesuche sind wegen ihres Eventcharakters dagegen möglicherweise weniger stark betroffen. Eine direkte Konkurrenz gibt es trotzdem, denn am selben Tag wie GTA VI startet auch "Die Tribute von Panem – Sunrise On The Reaping" in den Kinos. Zudem sind weitere große Blockbuster angekündigt, darunter "Dune: Part Three" und "Avengers: Doomsday". Ob die Rückkehr nach Vice City die Abrufzahlen neuer Serien und Filme oder die Kinobesuche tatsächlich merklich beeinflussen wird, ist bislang jedoch offen.

Für Cara hat die Vorfreude auf den neuen Teil auch einen ganz persönlichen Hintergrund. Sie ist nämlich nicht nur Fan der Spielereihe, sondern war selbst schon ein Teil davon. Im Vorgänger GTA V, der im Jahr 2013 erschien, war das Model als Radiomoderatorin zu hören. Unter dem Namen DJ Cara führte sie durch das Programm des Senders Non-Stop-Pop FM, den die Spieler während ihrer Fahrten durch die virtuelle Stadt Los Santos einschalten konnten. Damit war Caras Verbindung zur Reihe nicht nur die einer begeisterten Spielerin: Sie wirkte aktiv an einem der erfolgreichsten Teile des Franchises mit. Dass sie nach all den Jahren weiterhin Merchandise von GTA trägt, zeigt zudem, wie lange ihre Begeisterung bereits anhält. Für den Nachfolger hält sich das Model nun bewusst den Kalender frei – und plant zwei ganze Wochen ohne andere berufliche Verpflichtungen ein.

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Getty Images Cara Delevingne im November 2024

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Getty Images Cara Delevingne bei der Met Gala 2026 im Metropolitan Museum of Art in New York

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