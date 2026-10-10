Dakota Johnsons Freunde warnen vor Machine Gun Kelly

Bei Dakota Johnson (37) und Machine Gun Kelly (36) scheint es ernst zu werden, doch aus dem engsten Umfeld der Schauspielerin kommen offenbar Bedenken. Wie Daily Mail berichtet, sollen Freunde und Familie befürchten, dass die Verbindung für Dakota in einer Enttäuschung enden könnte. Kennengelernt hatten sich die beiden bereits zuvor, nähergekommen sein sollen sie sich jedoch bei der Hochzeit von Taylor Swift (36) und Travis Kelce (37) am 3. Juli im Madison Square Garden in New York. Seit der Feier wurden Dakota und MGK dem Bericht zufolge häufiger zusammen gesehen. Ein offizielles Label gibt es für ihre Beziehung bislang nicht. Ein Insider beschrieb den Kontakt gegenüber People als noch ganz frisch: "Sie haben als Freunde angefangen und oft miteinander geschrieben, aber jetzt verbringen sie mehr Zeit miteinander. Es ist ein ganz neuer Anfang, doch momentan sind sie voneinander hin und weg."

Wie gut MGK zu Dakotas Zukunftsplänen passt, wird in ihrem Umfeld offenbar kritisch gesehen. Eine Quelle aus dem Umfeld der Schauspielerin erklärte gegenüber Daily Mail, dass der Musiker mit seinem Auftreten und seiner bisherigen Lebensweise möglicherweise nicht der Partner sei, bei dem die Schauspielerin die von ihr gewünschte Sicherheit finde. Einige hielten ihn für einen unreifen Playboy, auch wenn sein Rockstar-Charisma und sein Bad-Boy-Image bei Frauen gut ankämen. Der Insider fasste die Bedenken so zusammen: "Freunde befürchten, dass MGK vielleicht nicht der Richtige ist. Sie sucht etwas Ernstes und weiß innerhalb weniger Wochen, ob jemand ihr zukünftiger Ehemann ist. Sie ist eine hoffnungslose Romantikerin und möchte wirklich sesshaft werden, heiraten und Kinder bekommen." Ob MGK sich ebenfalls eine Ehe und Familie wünscht, ist demnach unklar. Auch abseits der Zukunftsplanung sollen die Unterschiede zwischen den beiden auffallen: Während er als laut und exzentrisch beschrieben wird, gilt Dakota als eher ruhig und bodenständig. Angeblich haben sie zudem unterschiedliche Vorlieben bei Stil und Freizeitgestaltung. Ihr Umfeld will deshalb offenbar erst einmal beobachten, wie sich die Beziehung weiterentwickelt.

Hinter Dakotas Wunsch nach einer festen Beziehung steht auch ihre langjährige Romanze mit Chris Martin (49). Wie People berichtete, waren die Schauspielerin und der Coldplay-Frontmann fast acht Jahre lang liiert und zeitweise sogar verlobt, bevor sie sich 2025 trennten. Dakota hat ihren Kinderwunsch zuletzt ebenfalls öffentlich angesprochen: In einem Interview mit Bustle erklärte sie, dass sie für eine Mutterschaft sehr offen sei. Wenn es für sie bestimmt sei, Mutter zu werden, würde sie sich darauf einlassen. In einem Auftritt bei "Saturday Night Live" machte sie sich jüngst selbst scherzhaft über ihre Vorliebe für Musiker lustig. An MGK, der mit bürgerlichem Namen Colson Baker heißt, soll sie besonders seine Unabhängigkeit und sein Selbstbewusstsein schätzen: Er gehe seinen eigenen Weg und versuche nicht, es allen recht zu machen.

Anzeige Anzeige

Collage: Imago, Imago Collage von Dakota Johnson und Machine Gun Kelly

Anzeige Anzeige

Imago Bei der Kering Foundation Gala in New York: Dakota Johnson in Maison Valentino

Anzeige Anzeige

Getty Images Dakota Johnson bei der Premiere von "Materialists" im Juni 2025