MGK nimmt Dakota Johnson beim nächtlichen Date an die Hand

Machine Gun Kelly (36) hat sich ganz als Gentleman gezeigt. Der Rapper und die Schauspielerin Dakota Johnson (37) verbrachten am Mittwochabend viele gemeinsame Stunden in Los Angeles. Zum Abschluss ging es für die beiden noch in das Aufnahmestudio des Musikers. Erst kurz vor drei Uhr morgens verließen sie das Gebäude wieder. Dabei zeigte sich MGK besonders aufmerksam: Auf der Treppe griff er nach Dakotas Hand und half ihr so sicher die Stufen hinunter. Diese vertraute Geste passt zu den vergangenen Wochen, denn die beiden haben sich bereits mehrfach gemeinsam in der Öffentlichkeit gezeigt. Eine Liebelei haben Dakota und MGK bislang allerdings nicht öffentlich bestätigt.

Der gemeinsame Abend hatte ursprünglich mit einem Termin der Schauspielerin angefangen. Dakota besuchte eine Vorführung ihres Kurzfilms "Flesh Impact". Später ging es weiter ins Sunset Tower Hotel, wo Dakota und MGK ein gemeinsames Dinner genossen. Erst danach machten sie sich auf den Weg in das Studio des Rappers, um den Abend dort ausklingen zu lassen. Modisch setzten die beiden auf sehr unterschiedliche Looks: Dakota hüllte sich in einen weiten Mantel mit Tigermuster und Fellkragen. MGK präsentierte sich dagegen eher lässig in einer weiten Jeans, einem weißen T-Shirt und einer roten Mütze.

Bereits im Oktober hatten Dakota und MGK mit einem gemeinsamen Abend für Liebesgerüchte gesorgt. Wie Page Six damals berichtete, hatte die Schauspielerin vor einem Tonstudio in Los Angeles auf den Musiker gewartet. Auch bei dieser Gelegenheit hatte er sich aufmerksam gezeigt: Vor der gemeinsamen Abfahrt hatte er eine große Tasche vom Beifahrersitz seines Maserati in den Kofferraum geräumt, damit Dakota Platz nehmen konnte. Am nächsten Morgen hatte der Wagen laut veröffentlichten Bildern noch immer vor ihrem Haus gestanden. Ob die beiden tatsächlich die Nacht miteinander verbracht hatten, blieb allerdings offen.

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Collage: Getty Images, Getty Images Machine Gun Kelly und Dakota Johnson Collage

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Imago Dakota Johnson bei der Verity UK Gala Screening im Curzon Mayfair in London, 24. September 2026

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