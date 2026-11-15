Das steckt hinter Dakota Johnsons Fitness-Routine

Dakota Johnson (37) setzt auf ein klares Konzept, um fit zu bleiben. Anstelle strenger Verbote achtet die Schauspielerin im Alltag auf eine ausgewogene Kombination aus gesunder Ernährung, ausreichend Flüssigkeit und regelmäßiger Bewegung. Wie sie sich ernährt und trainiert, verriet kürzlich ihre ehemalige Trainerin Ramona Braganza gegenüber Healthista. Frische Smoothies und kalt gepresste Säfte gehören fest zu Dakotas Tagesablauf, da sie diese wegen ihres hohen Vitamingehalts schätzt. Zudem folgt die Schauspielerin der sogenannten Drei-zwei-eins-Methode. Das Konzept sieht täglich drei Mahlzeiten, zwei Snacks und mindestens einen Liter Wasser vor. Dabei handelt es sich jedoch keineswegs um eine kurzfristige Diät. Stattdessen setzt ihr gesunder Lebensstil auf regelmäßige Mahlzeiten in angemessenen Portionen. Auch Sport spielt in Dakotas Alltag eine wichtige Rolle. In den vergangenen Monaten wurde sie laut The Blast immer wieder auf dem Weg zum Fitnessstudio oder danach fotografiert – häufig mit einem Smoothie oder einem kalt gepressten Saft in der Hand.

Bereits beim Frühstück achtet Dakota offenbar darauf, möglichst lange satt zu bleiben. Dafür isst sie Haferflocken mit saisonalem Obst, die den Körper gleichmäßig mit Kohlenhydraten versorgen. Ein pochiertes Ei liefert zusätzlich Eiweiß. Für ihr Training nutzt die Schauspielerin unter anderem die The Sculpt Society App von Megan Roup. Außerdem gehören Übungen zur Stärkung der Rumpfmuskulatur zu ihrem Programm, mit denen sie gezielt ihre Bauchmuskeln trainiert. Ramona, die Dakota bereits für die "Fifty Shades"-Filme in Form brachte, erklärte gegenüber Healthista, worauf es dabei ankommt: "Dakota war bereits ziemlich schlank, es ging also nicht darum, Gewicht zu verlieren. Sie wollte definierter werden, und dafür braucht man auf jeden Fall Widerstandstraining." Ergänzend betonte die Trainerin: "Man muss es außerdem über die richtige Dauer und mit der passenden Intensität machen."

Bei ihrer Ernährung legt Dakota laut Ramona besonderen Wert auf eine sinnvolle Verteilung der Mahlzeiten. "Es geht einfach um die Proportionen, darum, wann man isst, und um kleinere, dafür häufigere Mahlzeiten. Also beispielsweise drei Mahlzeiten am Tag, zwei Snacks und mindestens einen Liter Wasser täglich", erklärte sie. Anfang 2026 war die Schauspielerin auch in einer Kampagne für Calvin Klein zu sehen. Als neue Markenbotschafterin setzte sie dort ihren trainierten Bauch in Szene.

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Getty Images Dakota Johnson bei der New-York-Premiere von Amazon MGM Studios' "Verity" im AMC Lincoln Square 13

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Imago Special Screening von "Verity - Dunkle Geheimnisse" im Curzon Mayfair: Dakota Johnson in London, 24.09.2026

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