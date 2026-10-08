Taylor Swift überrascht Dakota Johnson bei SNL-Geburtstag

Für Dakota Johnson (37) wurde der Abend bei Saturday Night Live kurz vor ihrem 37. Geburtstag besonders persönlich: Während ihres Eröffnungsmonologs bekam die Schauspielerin am 3. Oktober in New York überraschend Besuch von Taylor Swift (36). Die Sängerin tauchte plötzlich auf der Bühne auf und sorgte damit für einen besonderen Geburtstagsmoment. Wie The Blast berichtet, überraschte Taylor ihre Freundin während des Monologs und kehrte später sogar noch einmal mit einer Geburtstagstorte auf die Bühne zurück. Dakota moderierte die Show anlässlich ihres bevorstehenden Ehrentags und hatte mit Taylors Auftritt offenbar nicht gerechnet. Die beiden verbindet eine enge Freundschaft, die an diesem Abend auch über den SNL-Auftritt hinaus gefeiert wurde.

Der überraschende Auftritt nahm schnell eine persönliche Wendung. In ihrem Monolog bezeichnete Dakota Taylor scherzhaft als ihre "buchstäbliche Therapeutin". Taylor widersprach mit einem Augenzwinkern: Dakota tauche lediglich "einmal pro Woche" mit einer leeren Weinflasche bei ihr auf und erzähle anschließend ausführlich von ihrem Liebesleben. Später kehrte die Sängerin noch einmal auf die Bühne zurück. Mit einer türkis-weißen Geburtstagstorte in den Händen überreichte sie diese der Jubilarin unter dem Jubel des Publikums. Nach der Show wurde im L'Avenue at Saks in New York weitergefeiert. Taylor soll dort den Haupteingang gemieden haben und gemeinsam mit Cara Delevingne (34) und Ashley Avignone diskret eingetroffen sein. Rund eine Stunde blieb sie auf der Feier und hielt sich dabei in Dakotas Nähe auf. Zu den weiteren Gästen zählten Nathan Fielder, Steven Spielberg (79), Gabby Windey (35), Robby Hoffman, John Wilson und Shane Gillis.

Dass sich Dakota und Taylor nahestehen, zeigte sich bereits in den vergangenen Monaten. Im Juli 2026 gehörte Dakota zu den Gästen, als Taylor und Travis Kelce (37) im Madison Square Garden in New York geheiratet haben. Bei dieser Feier sollen sich Dakota und Machine Gun Kelly (36) nähergekommen sein. Gekannt hatten sich die Schauspielerin und der Musiker allerdings bereits zuvor. People zufolge trafen sich die beiden danach mehrere Monate lang abseits der Öffentlichkeit. Der Therapeutinnen-Scherz bei "Saturday Night Live" bezog sich damit auf Dakotas Liebesleben. Wie es aktuell um den Beziehungsstatus der Schauspielerin steht, ließ der Auftritt dagegen offen.

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Getty Images Taylor Swift und Dakota Johnson bei den MTV Video Music Awards, September 2026

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Getty Images Dakota Johnson beim Red Sea International Film Festival in Dschidda 2025

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JENY / Splash News Lily Donaldson, Taylor Swift und Dakota Johnson in NYC