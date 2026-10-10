Seltene Bilder von Brad Pitt und Ines De Ramon in London

Brad Pitt (62) und Ines De Ramon haben sich erneut gemeinsam auf dem roten Teppich gezeigt. Am Freitagabend besuchte das Paar laut Just Jared die fünfte Ausgabe der Albies im Natural History Museum in London und unterstützte damit seine langjährigen Freunde George (65) und Amal Clooney (48). Die beiden hatten im Namen ihrer Clooney Foundation for Justice zu der besonderen Gala eingeladen. Für den seltenen gemeinsamen Auftritt warfen sich Brad und Ines ordentlich in Schale. Der Hollywoodstar erschien in einem klassischen schwarzen Smoking mit Fliege, trug seine Haare streng nach hinten gegelt und setzte mit einer auffällig großen Brille einen modischen Akzent. Seine Partnerin entschied sich hingegen für einen besonders eleganten Look: In einem transparenten blauen Spitzenkleid zog die Unternehmerin die Blicke auf sich. Gemeinsam posierten die beiden gut gelaunt für die Fotografen. Da Brad und Ines ihr Privatleben weitgehend aus der Öffentlichkeit heraushalten und nur selten zusammen bei offiziellen Veranstaltungen erscheinen, sorgte ihr Auftritt für besondere Aufmerksamkeit.

Bei den Albies stehen allerdings nicht die prominenten Gäste, sondern Menschen im Mittelpunkt, die sich für Gerechtigkeit und Menschenrechte stark machen. Mit der jährlichen Preisverleihung würdigt die Clooney Foundation for Justice Personen und Organisationen, die sich häufig unter großem persönlichem Risiko für andere einsetzen. Benannt wurde die Veranstaltung nach dem südafrikanischen Anti-Apartheid-Aktivisten und ehemaligen Verfassungsrichter Albie Sachs. Zu den diesjährigen Preisträgern gehörten unter anderem die kirgisischen Journalisten Bolot Temirov und Makhabat Tazhibek Kyzy, die malawische Mädchenrechtsaktivistin Vanessa Mwangala sowie die amerikanische Fotojournalistin Lynsey Addario. Auch die kongolesische Menschenrechtsorganisation Justice Plus und Microsoft-Präsident Brad Smith wurden ausgezeichnet. Durch das Programm führte Moderator Graham Norton (63), während Jackson Browne und Vic Mensa (33) für die musikalische Unterhaltung sorgten. Auch die Gastgeber waren unter den zahlreichen prominenten Gästen. Amal begeisterte in einer schulterfreien, goldschimmernden Gucci-Robe mit Fransen, die sie mit spitzen High Heels und einer silbernen Clutch kombinierte. George setzte wie sein Freund Brad auf einen eleganten Smoking samt Fliege.

Brad und Ines gehen inzwischen seit beinahe vier Jahren gemeinsam durchs Leben. Die beiden sollen sich über einen gemeinsamen Freund kennengelernt haben und sind seit Ende 2022 ein Paar. Erstmals wurden sie im November desselben Jahres bei einem Konzert von Bono (66) in Los Angeles zusammen in der Öffentlichkeit gesehen. Wie People damals berichtete, hatten sich der Schauspieler und die Unternehmerin zu diesem Zeitpunkt bereits seit mehreren Monaten heimlich getroffen. Anfang 2024 zog Ines schließlichbei Brad ein. Seitdem zeigen sich die beiden gelegentlich auch gemeinsam bei Veranstaltungen. So besuchten sie unter anderem den Großen Preis von Großbritannien, die Filmfestspiele von Venedig im Jahr 2024 und zuletzt im September 2026 das Finale der US Open. Mit George verbindet Brad derweil eine jahrzehntelange Freundschaft. Die beiden Schauspieler kennen sich seit mehr als 30 Jahren und standen bereits für gemeinsame Kinoerfolge wie "Ocean's Eleven" vor der Kamera.

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Getty Images Brad Pitt und Ines de Ramon bei den 2026 Albies im Natural History Museum in London

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Getty Images Amal Clooney und George Clooney bei den Albies der Clooney Foundation for Justice in London, 9. Oktober 2026

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Getty Images Ines de Ramon und Brad Pitt in Venedig