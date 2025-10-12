Brad Pitt und Ines De Ramon leben jetzt dauerhaft zusammen

Brad Pitt (61) und Ines De Ramon (32) haben den nächsten großen Schritt in ihrer Beziehung gewagt und ein gemeinsames Zuhause bezogen. Das Paar, das seit drei Jahren liiert ist, lebt nun "vollständig zusammen", wie ein Insider dem Magazin People verriet. Brad bezieht die Unternehmerin bewusst in all seine Reisepläne ein und genießt die gemeinsame Zeit, wenn beide zu Hause sind. Sie widmen sich der Gestaltung ihres neuen Heims und schätzen die entspannte Ruhe, die sie zusammen verbringen können.

Die Beziehung des Hollywoodstars mit Ines wurde erstmals 2022 vermutet, doch ihr offizielles Debüt als Paar feierten sie erst im Jahr 2024 beim Filmfestival in Venedig. Seitdem präsentierten sich die beiden öfter gemeinsam. So begleitete die Schmuckdesignerin Brad während der Pressetour für seinen Formel-1-inspirierten Film und nahm auch an der Weltpremiere in New York teil. "Er ist so glücklich und verliebt", zitierte People eine weitere Quelle. Auch schwierige Momente meisterten die beiden zusammen: Nach dem Tod von Brads Mutter unterstützte Ines ihn sehr und war eine wichtige Stütze für ihn während seiner Trauerzeit.

Die Liebesgeschichte von Brad und Ines zeigt, dass der Schauspieler nach der Trennung von Angelina Jolie (50) wieder sein privates Glück gefunden hat. Ihre Beziehung, die sich wohl ohne großes Aufsehen entwickelte, scheint von Harmonie geprägt zu sein. Personen aus ihrem Umfeld beschreiben Ines als unkompliziert und engagiert, was wohl dazu beigetragen hat, dass sie so schnell ein enges Band zueinander knüpfen konnten. Beide wirken gelöst und zufrieden, während sie ihren Neustart gemeinsam gestalten.

Getty Images Ines de Ramon und Brad Pitt im Juni 2025

Getty Images Ines de Ramon und Brad Pitt in Venedig

ActionPress / Backgrid Brad Pitt und Ines de Ramon im September 2024