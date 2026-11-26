Im Rosenkrieg zwischen Brad Pitt (62) und Angelina Jolie (51) gibt es eine überraschende Wendung: Die beiden Schauspieler haben ihren erbitterten Rechtsstreit um das französische Weingut Château Miraval beendet. Wie aus einem gemeinsamen Gerichtsantrag vom Mittwoch hervorgeht, verzichten die Ex-Partner künftig auf sämtliche Forderungen gegeneinander. Hinter verschlossenen Türen wurde eine Einigung erzielt, über deren finanzielle und rechtliche Einzelheiten nichts bekannt ist. Ihre Vertreter erklärten laut The Hollywood Reporter gemeinsam: "Wir haben uns im besten Interesse unserer Familie außergerichtlich geeinigt und werden uns nicht weiter dazu äußern. Alle Kommentare in Medienberichten, die 'Quellen' zugeschrieben werden, stammen tatsächlich weder von uns noch von jemandem, der uns nahesteht." Damit endet zumindest für das einstige Traumpaar eine jahrelange Auseinandersetzung, die längst weit über geschäftliche Differenzen hinausgegangen war und auch schwerwiegende Anschuldigungen gegen Brad ans Licht gebracht hatte.

Für den russischen Milliardär Yuri Shefler ist die juristische Auseinandersetzung dagegen noch nicht ausgestanden. Brad hält an seiner Klage gegen den Geschäftsmann und dessen Unternehmen Tenute del Mondo fest. Hintergrund ist der Verkauf von Angelinas 50-prozentiger Beteiligung an Château Miraval für etwa 64 Millionen Dollar (58 Millionen Euro). Brad behauptet, Yuri habe den Deal hinter seinem Rücken mit Angelina vorbereitet. Er verlangt nun Schadenersatz und möchte die verkauften Anteile selbst zu den damaligen Konditionen erwerben können. Bereits 2022 hatte er rechtliche Schritte eingeleitet, weil seine Ex-Frau aus seiner Sicht gegen eine mündliche Vereinbarung verstoßen hatte, die einen Verkauf ohne gegenseitige Zustimmung ausschloss. Ein Berufungsgericht bestätigte Anfang 2026 Yuris maßgebliche Beteiligung an der Transaktion. Dieser soll unter anderem persönlich für 39 Millionen Dollar (35 Millionen Euro) gebürgt haben.

Einst stand Château Miraval für die große Liebe der beiden Hollywoodstars. 2008 erwarben Brad und Angelina das Anwesen in Südfrankreich, wo sie sechs Jahre später heirateten. Nach ihrem Liebesaus versuchte Angelina zunächst, ihre Beteiligung an Brad abzutreten. Die Gespräche platzten jedoch unter anderem wegen einer von ihm geforderten Geheimhaltungsvereinbarung. Anschließend erhob Angelina in einer Gegenklage schwere Vorwürfe wegen eines Privatjetflugs von 2016. Brad soll dabei ihr und den gemeinsamen Kindern gegenüber gewalttätig geworden sein. Sein Sprecher bestritt die Anschuldigungen, das FBI erhob nach Ermittlungen keine Anklage. Nur fünf Tage nach dem Vorfall beantragte Angelina die Scheidung. Noch vor sechs Wochen kritisierte ihr Anwalt Paul Murphy Brads Forderung nach älteren Finanzunterlagen als Druckmittel. Ein Richter lehnte den entsprechenden Antrag zunächst ab.

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Getty Images Brad Pitt und Angelina Jolie im November 2015

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Imago Brad Pitt, Filmstar

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