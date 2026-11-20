Brad Pitt (62) ist zurück in einer seiner coolsten Rollen: In "The Further Mis-Adventures of Cliff Booth" spielt der Schauspieler erneut den entspannten Ex-Stuntman aus "Once Upon a Time... in Hollywood". Anders als im Vorgänger steht Cliff diesmal allerdings nicht mehr nur an der Seite der Hauptfigur, sondern rückt selbst ins Zentrum der Geschichte. Die Regie übernahm David Fincher (64), während das Drehbuch erneut aus der Feder von Quentin Tarantino (63) stammt. Die Handlung spielt acht Jahre nach dem ersten Film im Hollywood des Jahres 1977 und fällt deutlich düsterer und brutaler aus. In den ersten Kritiken wird vor allem Brads entspannte Ausstrahlung hervorgehoben. Deadline beschreibt das Zusammenspiel von Brad, David und Quentin als äußerst unterhaltsam. Auch The Hollywood Reporter bescheinigt dem Film einen ansteckenden Spaßfaktor, kritisiert jedoch eine teilweise sprunghafte Handlung, der es an inhaltlicher Tiefe fehle. Der rund 140 Minuten lange Film startet am 25. November in den Kinos. Ab dem 23. Dezember ist er außerdem bei Netflix verfügbar.

Mit Stunts hat Cliff inzwischen nichts mehr am Hut. Stattdessen hält er sich mit unterschiedlichen Tätigkeiten über Wasser: Er arbeitet als Filmvorführer im New Beverly Cinema, steht hinter einer Bar und übernimmt für wohlhabende Auftraggeber heikle Aufträge – bei Bedarf auch mit illegalen und gewalttätigen Methoden. Sein früherer Weggefährte Rick Dalton lebt inzwischen in Australien, wo er für die Serie "Dingo Dan" vor der Kamera steht. Die Story dreht sich daher ganz um Cliff und eine Reihe neuer Figuren. Die Haupthandlung startet mit einem Anruf der Talentagentin Karen Crosby. Ihr Klient, der TV-Star Charlie Peters, benötigt Cliffs spezielle Fähigkeiten. Denn ein früherer Auftrag an die gewalttätigen Gangsterbrüder Eddie und Fernando Verdusco ist völlig aus dem Ruder gelaufen. Damit geraten Cliff, Charlie und der Ex-Footballspieler und Schauspieler Roderick "Hot Rod" Harrison in Gefahr. Gleichzeitig bahnt sich zwischen Cliff und Karen langsam eine Romanze an. The Hollywood Reporter lobt Davids düstere, präzise Bildsprache ebenso wie Quentins zahlreiche popkulturelle Anspielungen. Allerdings bemängelt die Kritik auch ausufernde Abschweifungen und eine zunächst schwer einzuordnende Mischung aus Krimithriller, schwarzer Komödie, Romanze und nostalgischem Hollywoodporträt.

Eine bislang unbekannte persönliche Seite zeigt Cliff in den Szenen mit seinem hochbetagten Vater Gus. Die beiden wohnen zusammen und verbringen viel Zeit vor dem Fernseher. Dabei liefern sie sich immer wieder kleine Wortgefechte mit bissigen Kommentaren. Trotz der Neckereien wird ihre tiefe Verbundenheit deutlich. Für weitere Komplikationen sorgt Toni, Charlies Ehefrau. Sie hatte vor einigen Jahren eine Affäre mit Cliff, von der ihr Mann bis heute nichts ahnt. Bei der Los-Angeles-Premiere im TCL Chinese Theatre zeigte sich Brad an der Seite seiner Freundin Ines de Ramon (33). Die beiden hielten Händchen, posierten eng aneinandergeschmiegt und präsentierten sich auf dem roten Teppich bestens gelaunt. Der Hollywoodstar setzte dabei auf einen betont lässigen Look aus dunkelblauem Pullover, langem Mantel und passender Hose. Ines zog hingegen in einer bodenlangen, elfenbeinfarbenen Robe mit tiefem Ausschnitt und Cut-outs alle Blicke auf sich.

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Netflix Brad Pitt in "The Further Mis-Adventures of Cliff Booth"

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Netflix Brad Pitt als Cliff Booth und Elizabeth Debicki als Karen Crosby in "The Further Mis-Adventures of Cliff Booth"

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