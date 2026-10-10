Süße Familienfotos zum 17.: Heidi Klum feiert Tochter Lou

Für Lou Samuel (17) ist der 9. Oktober 2026 ein ganz besonderer Tag: Die Tochter von Heidi Klum (53) feiert ihren 17. Geburtstag. Ihre Mutter nimmt das zum Anlass, auf Instagram tief im privaten Familienalbum zu kramen. In einem Post teilt das Model gleich mehrere seltene Aufnahmen, die Lou in jungen Jahren zeigen. Auf den Bildern kuschelt sie mit ihren Geschwistern Leni, Henry und Johan oder liegt eng an ihre Mama geschmiegt. Andere Schnappschüsse zeigen die Familie in fantasievollen Halloweenkostümen. Doch damit nicht genug: Heidi teilt auch einen Clip, der Lous frühe Modelversuche im heimischen Wohnzimmer festhält. Darin läuft das Geburtstagskind selbstbewusst durch den Raum und posiert für die Kamera. Ihre Glückwünsche richtet Heidi mit emotionalen Worten direkt an ihre jüngste Tochter: "Alles Gute zum 17. Geburtstag, mein Schatz Lou. Ich liebe dich so sehr und bin so stolz auf dich und alles, was du tust. Wo ist nur die Zeit geblieben?"

Schon kurz vor dem großen Tag verbrachten Mutter und Tochter viel Zeit miteinander – und zwar bei der Paris Fashion Week. Für Lou war es der allererste Besuch einer Modewoche überhaupt. Gegenüber der deutschen Vogue bezeichnete Heidi den gemeinsamen Trip als "ein kleines vorgezogenes Geburtstagsgeschenk" für ihre Tochter. In der französischen Hauptstadt besuchten die beiden mehrere Veranstaltungen zusammen, unter anderem die BoF-500-Gala. Für diesen Auftritt wählte Lou ein weißes, figurbetontes Minikleid, das asymmetrisch geschnitten war und durch Drapierungen auffiel. Heidi setzte dagegen auf einen deutlichen Farbkontrast: Das Model erschien in einem leuchtenden, signalroten Outfit. So wurde die gemeinsame Reise nicht nur zu Lous erstem Besuch einer Fashion Week, sondern bot dem Mutter-Tochter-Duo auch die Gelegenheit, sich zusammen auf dem roten Teppich zu präsentieren.

Lou ist das jüngste der vier Kinder von Heidi. Ihre älteren Geschwister sind Leni, Henry und Johan, ihr Vater ist Sänger Seal (63). Dass Kameras auf sie gerichtet sind, ist für die Schülerin nach eigenen Angaben nichts Neues. "Ich habe das Gefühl, dass ich schon immer irgendwie im Rampenlicht stand, eigentlich seit meiner Geburt. Das gehört bei mir und meinen Geschwistern einfach dazu", erklärte sie der deutschen Vogue. Der Besuch der Fashion Week habe ihr dennoch eine andere Möglichkeit geboten, mit dieser Aufmerksamkeit umzugehen. Bei ihrer ersten Modewoche habe sie sich "irgendwie mehr ausdrücken" können. Außerdem sei es für sie eine Gelegenheit gewesen, sich "offiziell zu zeigen, anstatt nur herumzulaufen und fotografiert zu werden". Damit unterschied sich der Paris-Trip für Lou von den Situationen, in denen sie bislang lediglich an der Seite ihrer berühmten Mutter von Fotografen abgelichtet wurde.

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Instagram / heidiklum Heidi Klum mit Baby Lou Samuel

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Getty Images Lou Samuel und Heidi Klum bei der BoF500 Gala während der Paris Fashion Week im Shangri-La Hotel Paris

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Instagram / heidiklum Model Heidi Klum mit ihren Kindern Leni, Henry, Johan und Lou