Für Bill Kaulitz (37) und seine Band Tokio Hotel ist eine aufregende Zeit zu Ende gegangen. Nach dem letzten Arenakonzert ihrer Europatour in Madrid meldete sich der Sänger jetzt auf Instagram mit einem Post bei seinen Fans und zeigte sich dabei sichtlich gerührt. Wochenlang war er mit seinen Bandkollegen durch zahlreiche Städte Europas gereist. Nun heißt es, Abschied von der Bühne und dem Publikum zu nehmen, und das fällt dem Musiker sichtlich schwer. Nach dem Finale fehlten ihm zunächst die Worte: "Madrid, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Was für eine unglaubliche, überwältigende Nacht das war. Ich sitze hier und versuche, die richtigen Worte zu finden, aber ehrlich gesagt ist mein Herz immer noch irgendwo dort auf der Bühne bei euch allen", schrieb er. In den Wochen zuvor waren Bill und seine Bandkollegen durch zahlreiche europäische Städte gereist und hatten gemeinsam mit ihrem Publikum eine für ihn traumhafte Zeit erlebt. Der Frontmann zeigte sich stolz auf all die besonderen Momente, die Tokio Hotel und ihre Anhänger während der Konzertreise miteinander geteilt hatten. Umso wehmütiger stimmte es ihn, dass diese intensive Tour mit dem Auftritt in der spanischen Hauptstadt nun bereits zu Ende gegangen war.

Was das Finale für ihn so magisch macht? Vor allem die enge Verbindung zum Publikum. Bill erinnert sich an jede einzelne Stadt, an die Gesichter in der Menge und an die vielen Stimmen, die die Songs von Tokio Hotel mitsangen. Besonders bewegend sei für ihn immer der Moment kurz vor den Shows gewesen. Dann wartete er hoch oben unter dem Hallendach darauf, dass der Vorhang fiel, und blickte auf die Menge. Dabei sei ihm klar geworden, wie viele Leben die Musik der Band berührt habe. "Ich glaube nicht, dass ich mich jemals an dieses Gefühl gewöhnen werde. Und das möchte ich auch nie", betonte er. Bill dankte sowohl den Fans, die mit Tokio Hotel erwachsen geworden und geblieben sind, als auch denen, die erst später dazukamen. Zum Schluss wandte er sich an die spanische Hauptstadt: "Madrid, ihr habt uns den magischsten Abschied bereitet", schwärmte er. Dazu veröffentlichte Bill Konzertbilder, auf denen er unter anderem in einem dunkelviolett-schwarz glitzernden Anzug singt und mit seinen Händen ein Herz formt.

Auch Bills Familie spielte rund um die Europatour eine Rolle. Heidi Klum (53) hatte Ende Oktober angekündigt, nach ihrer großen Halloweenparty zu Tokio Hotel weiterzureisen. Sie wollte ihren Ehemann Tom Kaulitz (37) und seine Band auf der Tour begleiten. Sofern es ihr Terminkalender zuließ, wollte das Model möglichst viele Konzerte besuchen und die Musiker aus der ersten Reihe anfeuern. Beim Tourauftakt in London konnte Heidi allerdings noch nicht dabei sein, da sie mit den Vorbereitungen für ihre Halloweenparty beschäftigt war. Als Gitarrist steht Tom seit vielen Jahren gemeinsam mit seinem Zwillingsbruder und Sänger Bill Kaulitz bei Tokio Hotel auf der Bühne. Die Erlebnisse der Konzertreisen teilt Bill damit auch mit seinem Bruder. Nach der finalen Show richtete er sich noch einmal an das Madrider Publikum: "Ich liebe euch und hoffe, dass ihr alle ein kleines Stück dieser Tour in euren Herzen bewahrt."

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Imago Bill Kaulitz, Sänger

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Getty Images Bill Kaulitz, Tom Kaulitz, Gustav Schäfer und Georg Listing bei "Christmas with Tokio Hotel"

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