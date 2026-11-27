Heidi Klum (53) hat Thanksgiving im Kreis ihrer Liebsten gefeiert. Auf Instagram ließ das Model seine Fans am Donnerstag an dem Fest teilhaben und veröffentlichte gleich mehrere Schnappschüsse. Darauf zu sehen sind unter anderem ein Truthahn mit Cranberrysauce, eine Torte und verschiedene Aufläufe. Außerdem zeigte Heidi eine lange Festtafel, die mit pinkfarbenen Rosen geschmückt war. Für das gemeinsame Gruppenbild griff offenbar ihr Sohn Henry Samuel (21) zum Handy: Er ist auf dem Selfie im Vordergrund zu sehen, während die übrigen Familienmitglieder hinter ihm an dem gedeckten Tisch sitzen. Zwei vertraute Gesichter suchte man auf der Aufnahme jedoch vergeblich: Heidis Ehemann Tom Kaulitz (37) und sein Zwillingsbruder Bill Kaulitz (37) waren bei der Feier nicht dabei. Die beiden Musiker hielten sich zur gleichen Zeit wegen eines beruflichen Termins in Berlin auf.

Schon den ganzen Tag über hatte Heidi ihre Follower an den Vorbereitungen teilhaben lassen. In mehreren Clips auf Social Media war zu sehen, wie gekocht und alles für das große Familienessen hergerichtet wurde. Später folgten Aufnahmen vom fertigen Menü und von der Blumendekoration. Ihre Bilderreihe versah die Moderatorin mit dem schlichten Wort "Joy", also "Freude". Dazu richtete sie einen Gruß an ihre Community: "Ein frohes Thanksgiving von meiner Familie an eure." Während sie mit ihren Liebsten speiste, waren Tom und Bill im Kaufhaus des Westens in Berlin zu Gast. Dort kam am 26. November der Tequila der Zwillinge neu ins Sortiment. Zum Verkaufsstart stellten die Brüder das Getränk bei einem Event persönlich vor. Unterstützung erhielten sie dabei von ihrem Tokio Hotel-Kollegen und Mitgründer Georg Listing, der den Termin gemeinsam mit ihnen wahrnahm. Somit verbrachten Tom und Bill den amerikanischen Feiertag nicht an Heidis festlicher Tafel, sondern bei der Präsentation ihres gemeinsamen Produkts.

Eine Woche zuvor hatte Heidi noch einen ganz anderen Moment mit Tom geteilt: In ihrer Instagram-Story hatte sie einen kurzen Schwarz-Weiß-Clip aus einem Privatjet veröffentlicht. Darin saß das Paar auf hellen Ledersitzen einander gegenüber. Über den Mittelgang hinweg hielten sich die beiden an den Händen. Mit dunklen Sonnenbrillen blickten sie in die Kamera, während vor allem Tom ein breites Lächeln zeigte. Wohin die gemeinsame Reise ging, hatte Heidi nicht verraten. Als musikalische Begleitung hatte sie einen Song von Tokio Hotel gewählt. Das Model hatte ein kurzes Kleid, eine transparente Strumpfhose und hohe Stiefel getragen. Tom hatte sich dagegen in T-Shirt und Hose gezeigt und in seiner freien Hand sein Smartphone gehalten. Anders als beim Thanksgiving-Fest hatten die beiden diesen Moment also gemeinsam verbracht.

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Instagram / heidiklum Heidi Klum mit ihren Kindern an Thanksgiving, November 2026

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Instagram / heidiklum Geburtstagsmoment zu dritt: Heidi, Tom und Bill strahlen für die Kamera.

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