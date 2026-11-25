Bei einer Begegnung mit Heidi Klum (53) ist Nina Chuba (28) ein ziemlich peinlicher Fan-Moment passiert. Nach ihrem Überraschungsauftritt beim Tokio-Hotel-Konzert am 7. November in der Berliner Uber Arena wollte die Sängerin die Gelegenheit nutzen, um ihr großes Idol backstage persönlich zu treffen. Das ging allerdings gründlich schief, wie Nina jetzt in ihrem Podcast "Die Leute lieben das" erzählte. Eigentlich sollte es nur ein einfacher Händedruck werden. Daraus entstand jedoch ein unbeholfenes Hin und Her zwischen angedeuteter Umarmung und Begrüßungsküsschen. Als Heidi zum Küsschen ansetzte, wusste Nina nicht, ob nun eines oder zwei gemeint waren. Das Ganze spielte sich auch noch vor ihrem gesamten Team ab, das den "Eiertanz" mitansehen musste. Wie peinlich ihr das Missverständnis war, stellte die Musikerin unmissverständlich klar: "Leute, es war wirklich die schlimmste Situation."

Zunächst schien für Nina alles perfekt zu laufen: Bereits während des Konzerts hatte sie Heidi entdeckt und sich riesig über die Begegnung gefreut. Nach der Show wollte sie die Gelegenheit nutzen, das Model auch persönlich zu begrüßen. Doch ausgerechnet dabei passierte ihr ein Missgeschick, das ihr offenbar bis heute nicht ganz aus dem Kopf geht. In der Podcastrubrik "Obst der Woche" ernannte sie sich wegen des Vorfalls kurzerhand selbst zum "Obst". "Diese Situation war mir so unfassbar unangenehm", gab sie zu. Besonders schlimm fand Nina, dass sie gerade vor ihrem Idol nicht souverän rüberkam. "Ich dachte so: Mann, ey, ich hatte jetzt diese eine Chance, Heidi Klum richtig Hallo zu sagen!", erinnerte sie sich. Ihr bester Freund und Podcastpartner Momme Hitzemann versuchte, sie aufzumuntern: "Das hat einfach nur gezeigt, dass du auch ein Mensch bist. Du bist auch fehlerhaft."

Auf der Bühne lief für Nina an diesem Abend dagegen alles nach Plan. Bei dem Berliner Konzert von Tokio Hotel war Nina als Überraschungsgast aufgetreten. Zusammen mit Frontmann Bill Kaulitz (37) performte sie ihren Song "Fata Morgana". Für ihren Auftritt fuhr die Sängerin zum ersten Mal auf einer hochfahrenden Plattform auf die Bühne. Flammen im Hintergrund begleiteten die gemeinsame Performance mit Bill und sorgten für einen spektakulären Moment im Konzert. Dass es überhaupt zu einem Treffen mit Heidi kam, lag auch an ihrer Verbindung zur Band: Das Model begleitet ihren Ehemann Tom Kaulitz (37) auf Tour.

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IMAGO / epd Nina Chuba im September 2025

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Instagram / tokiohotel Bill Kaulitz mit Nina Chuba, November 2026

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