Heidi Klums Tochter Lou stiehlt Mama in Paris die Show

Sie stiehlt bei der Paris Fashion Week allen die Show: Heidi Klums (53) Tochter Lou Samuel (16) sorgte mit einem seltenen öffentlichen Auftritt für staunende Blicke. Die 16-Jährige erschien an der Seite ihrer Mutter in einer bodenlangen blauen Robe, ihre langen Haare trug sie offen und in sanften Locken. Heidi selbst setzte auf ein klassisches schwarzes Kleid und überließ ihrem Nachwuchs damit ganz elegant den großen Auftritt. Auf Instagram veröffentlichte Heidi ein Video, das die beiden gemeinsam zeigt. Dazu schrieb sie schlicht: "Date-Night mit meiner Tochter Lou". Mutter und Tochter posierten dabei sichtlich gut gelaunt nebeneinander und machten klar, dass sie den Abend in Paris in vollen Zügen genossen – ein seltener gemeinsamer Auftritt auf dem roten Teppich, der bei den Followern für Begeisterung sorgte.

Anders als ihre ältere Halbschwester Leni Klum (22), die bereits seit Jahren als Model arbeitet, steht Lou nur selten bei öffentlichen Veranstaltungen vor den Kameras. Ihre Ausflüge ins Rampenlicht lassen sich bislang an einer Hand abzählen. Anfang 2024 begleitete sie ihren Vater Seal (63) gemeinsam mit ihren Geschwistern zur Filmpremiere von "The Book of Clarence". Im März desselben Jahres besuchte sie mit Heidi ein Konzert von Madonna (68). Im November 2024 wurde sie dann an der Seite ihrer Mutter, ihres Bruders Johan und ihrer Schwester Leni bei einer Restauranteröffnung in New York gesichtet. In der Familie haben sich die Rollen damit recht klar verteilt: Leni und ihr Bruder Henry Samuel (21) haben bereits erste Schritte in der Modewelt gemacht. Lou und Johan hingegen tauchen deutlich seltener bei öffentlichen Terminen auf.

Lou ist die jüngste gemeinsame Tochter von Heidi und Sänger Seal. Dass sie sich trotz ihrer Zurückhaltung durchaus für Mode interessiert, machte sie im Frühjahr 2025 deutlich. In einem spontanen Straßeninterview in New York plauderte sie über ihren Look und verriet, dass sie unter anderem Balenciaga trage. Eine Tasche habe sie sich kurzerhand bei ihrer Mutter ausgeliehen. Nach ihrem größten Modevorbild gefragt, musste sie laut Joyn nicht lange überlegen: "Meine Mutter", lautete ihre Antwort. In demselben Gespräch verriet Lou außerdem, dass man ihr äußerlich gar nicht ansehe, dass sie ein "Nerd" sei. Heidi stimmte prompt zu und bezeichnete ihre Tochter als "die Klügste in der Familie". Stilsicher und schlau – damit dürfte Lou in Paris bestens aufgestellt gewesen sein.

Anzeige Anzeige

Instagram / heidiklum Lou und Heidi Klum auf dem Coachella 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Lou Samuel, Tochter von Seal und Heidi Klum

Anzeige Anzeige

Getty Images Leni, Kayla, Henry, Tom Kaulitz, Heidi und Erna Klum, Bill Kaulitz, Johan und Lou beim HeidiFest