Ben Affleck enthüllt seine Regelung mit Jennifer Garner

Ben Affleck (54) gewährt eher selten Einblicke in sein Privatleben. Doch anlässlich seines Films "Animals" sprach der Schauspieler mit Variety über seine Kinder Violet Affleck (20), Fin Affleck (17) und Samuel Affleck (14), die er mit seiner Ex-Frau Jennifer Garner (54) hat. Dabei verriet Ben auch, wie der Alltag zwischen beiden Eltern geregelt ist: Die Kinder leben abwechselnd jeweils eine Woche bei ihm und eine Woche bei Jennifer. Abseits seiner Arbeit gehe es in seinem Alltag ruhig und familiennah zu. "Ich habe nichts Anrüchiges oder besonders Interessantes in meinem Leben. Ich arbeite hart, und dann fahre ich nach Hause und hole die Kinder von der Schule ab", schilderte der Regisseur und zeigte, wie gewöhnlich sein Privatleben doch ist.

Umso dankbarer scheint der "Good Will Hunting"-Darsteller für die funktionierende Aufteilung mit Jennifer zu sein. Besonders betonte er das enge Verhältnis der Kinder zu seiner Ex-Frau: "Sie haben eine großartige Beziehung zu ihrer Mutter, wofür ich ebenfalls wirklich, wirklich dankbar bin." Zusammenfassend blickt Ben sehr positiv auf seine aktuelle Lebenssituation. Zwar sei ihm bewusst, dass künftig neue Probleme entstehen könnten. Seine Freude über die Gegenwart schmälert das jedoch nicht. "Ich weiß, dass schwierige Dinge aufkommen werden, und ich möchte nichts verschreien, aber diese Zeit in meinem Leben als Mensch ist wirklich wundervoll", schilderte er.

Dass das Wechselmodell offenbar gut funktioniert, hatte auch Jennifer zuletzt preisgegeben. Für ihre Dreharbeiten zur Peacock-Serie "The Five-Star Weekend" konnte sich die Schauspielerin ganz auf Ben verlassen. Während sie einen Monat lang auf Nantucket arbeitete, kümmerte sich ihr Ex-Mann in Los Angeles um Violet, Fin und Samuel. Die beiden Schauspieler lernten sich einst bei den Dreharbeiten zu "Pearl Harbor" kennen. Näher kamen sie sich allerdings erst 2002, als sie gemeinsam für "Daredevil" vor der Kamera standen. 2004 wurden sie ein Paar, ein Jahr später gaben sich Ben und Jennifer dann das Jawort. Und auch wenn die beiden jetzt als Eltern gut zusammen funktionieren, war das in der Ehe wohl nicht der Fall: Denn das Paar gab 2015 seine Trennung bekannt.

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Getty Images Jennifer Garner und Ben Affleck, 2013

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Juliano/X17online.com Ben Affleck mit seinen Kindern im Juli 2021

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ActionPress Jennifer Garner und Ben Affleck mit ihren Kindern Violet und Fin