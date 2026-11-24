Jennifer Lopez (57) arbeitet offenbar an neuer Musik, die ihrem Ex-Mann Ben Affleck (54) wenig schmeicheln dürfte. Rund 20 Songs hat die Sängerin bereits aufgenommen, doch das Album sei nach ihren eigenen Angaben erst zur Hälfte fertig. Wie ein Insider gegenüber Daily Mail berichtete, sollen sich zahlreiche Stücke mit dem Scheitern ihrer Ehe beschäftigen. Dabei gehe es auch um Beziehungsmuster, die Jennifer rückblickend als ungesund betrachte. Ben wolle sie in den Liedern zwar nicht namentlich erwähnen, dafür seien indirekte Anspielungen geplant, die dennoch eindeutig zuzuordnen sein sollen. "In einem Großteil der Songs wird es darum gehen, wie glücklich sie jetzt ist, nachdem sie ihre Scheidung von Ben hinter sich gebracht hat und sich endlich frei fühlt. Das ist natürlich ein ziemlich deutlicher Seitenhieb", behauptete die Quelle. Auch in ihrem Umfeld scheint man den neuen Songs entgegenzufiebern: "Ihre Leute können es kaum erwarten, die neuen Lieder und all die kleinen Spitzen gegen Ben zu hören. Die wird es definitiv geben."

Einen Hinweis auf ihre aktuelle Gefühlslage gab Jennifer bereits vor wenigen Tagen in der Sendung "The Tonight Show" mit Jimmy Fallon (52). Dort verriet sie, dass sie sich momentan in ihrer "glücklichen Ära" befinde und "von nichts Ungesundem belastet" werde. Einen weiteren Anstoß für neue Musik habe ihr der Auszug ihrer Zwillinge gegeben, die inzwischen aufs College gehen. Wie Jennifer selbst erklärte, habe dieser Schritt bei ihr zahlreiche Emotionen ausgelöst und sie zurück ins Tonstudio gebracht. Ihr neues Leben beschrieb sie als gleichzeitig großartig und seltsam. Auch musikalisch gibt es bereits etwas Neues, wie Variety berichtet: Ihr neuer Song "Proof of Love" ist ein beschwingter Dancetrack, der als Bonusstück auf der Vinyl-Neuauflage ihres Albums "Love?" erscheinen soll. Darin gehe es laut Jennifer um die Möglichkeit, Freude und Verlust innerhalb einer Beziehung gleichzeitig zu empfinden. Ben hat sich zu den Berichten bislang nicht geäußert. Laut dem von Daily Mail zitierten Insider spreche er kaum über seine Ex-Frau. Möglicherweise werde er sich ihre neue Musik nicht einmal anhören, da er mit der Beziehung abgeschlossen habe.

Jennifer Lopez und Ben Affleck verbindet eine lange gemeinsame Geschichte. Bereits Anfang der 2000er-Jahre waren die beiden ein Paar und sogar verlobt, bevor sie sich trennten. 2021 fanden sie erneut zueinander, im Jahr darauf folgte die Hochzeit. Im August 2024 reichte Jennifer schließlich die Scheidung ein, und zwar ausgerechnet am Jahrestag ihrer zweiten Hochzeitsfeier. Später sprach die Sängerin offen darüber, wie sehr sie das Ende ihrer Ehe mitgenommen hatte. Wut, Trauer und große Enttäuschung hätten sie damals begleitet. Für ihr Privatleben zog sie daraus Konsequenzen: Eine mögliche neue Beziehung möchte sie künftig aus der Öffentlichkeit heraushalten. Eine neue Liebe schließt sie jedoch nicht aus. Jennifers Zwillinge stammen aus ihrer früheren Ehe mit Marc Anthony (58), Bens drei Kinder aus seiner Ehe mit Jennifer Garner (54). Selbst nach der Trennung wurden Jennifer und Ben noch gemeinsam gesehen, wenn es darum ging, die Kinder zu unterstützen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Jennifer Lopez bei der Celia Kritharioti Haute Couture Show während der Paris Fashion Week, 9. Juli 2026

Anzeige Anzeige

Getty Images Jennifer Lopez und Ben Affleck, Oktober 2025

Anzeige Anzeige