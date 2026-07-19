Nach Rosenkrieg zählt Jennifer Garner jetzt auf Ben Affleck

Jennifer Garner (54) hat ihren Ex-Mann Ben Affleck (53) öffentlich als vorbildlichen Vater gelobt. Die Schauspielerin verriet jetzt im Gespräch mit Entertainment Weekly, dass sie ihre neue Rolle in der Peacock-Serie "The Five-Star Weekend" nur annehmen konnte, weil Ben sich während der Dreharbeiten um ihre drei gemeinsamen Kinder Violet, Seraphina und Samuel kümmert. Die Produktion findet überwiegend in Los Angeles statt, doch für einen Monat muss Jennifer nach Nantucket – und für diese Zeit wohnen die Teenager bei Ben. "Ihr Vater ist zu diesem unglaublichen Co-Elternteil geworden", schwärmte sie über ihren Ex.

Dass die Dreharbeiten größtenteils in Los Angeles stattfinden würden, war für Jennifer überhaupt die Voraussetzung dafür, dass sie die Rolle angenommen hat. Ursprünglich sollte die Serie in Nova Scotia gedreht werden, was für sie nicht infrage gekommen wäre. "Ich habe drei Teenager und kann nicht für vier Monate weg. Das ist es mir einfach nicht wert", erklärte sie im Interview. Als die Produzenten ihr entgegenkamen und den Drehort anpassten, sagte sie zu – auch weil sie auf Ben zählen kann. "Er kümmert sich um sie. Er ist in dieser Hinsicht ein toller Partner. Und das ist sehr befreiend", zeigte sich die Schauspielerin voll des Lobes für den Vater ihrer Kinder, mit dem sie ein echtes Eltern-Dreamteam bildet.

Jennifer und Ben hatten sich im Jahr 2000 am Set des Films "Pearl Harbor" kennengelernt und fünf Jahre später geheiratet. 2015 trennten sie sich, 2018 wurde die Scheidung offiziell. Als ihre Kinder noch kleiner waren, hatte Jennifer ihre Arbeit bewusst zurückgeschraubt, um mehr Zeit mit ihnen verbringen zu können. "Das ist eine Phase. Und es ist etwas Wunderschönes. Ich würde keine einzige Minute davon eintauschen wollen", sagte sie über diese Zeit. Inzwischen sind die Kinder älter – und das gemeinsame Elternsein mit dem Schauspieler funktioniert offenbar gut. Auch zum Vatertag hatte Jennifer sich bereits lobend über Ben geäußert und auf Instagram geschrieben: "Ich sehe, wie sehr meine Kinder an ihrem Vater hängen, und ich freue mich für sie." Während Jennifer nun sorgfältig ihre Projekte auswählen und wieder mehr Zeit am Set verbringen kann, übernimmt Ben im Alltag der Kinder Verantwortung. So wuchs über die Jahre ein Familienmodell heran, in dem beide Elternteile ihre Rollen gefunden haben und den Fokus auf ihre gemeinsame Verantwortung als Mutter und Vater legen.

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Jon Kopaloff / Getty Images, Spread Pictures / MEGA Ben Affleck und Jennifer Garner

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Imago Jennifer Garner mit ihren Kids Violet Affleck und Samuel Affleck in Los Angeles, 2024

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Getty Images Jennifer Garner und Ben Affleck bei den Oscars, Februar 2013