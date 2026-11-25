Jennifer Lopez (57) blickt nüchtern auf eines ihrer persönlichsten Projekte zurück. Im Podcast "Popcast" der New York Times sprach die Sängerin jetzt offen über die Doku "The Greatest Love Story Never Told". Der Film erschien im Jahr 2024, als sie noch mit Ben Affleck (54) verheiratet war. Ihr Urteil über die Doku fiel dabei klar aus: Das fertige Ergebnis sei "enttäuschend" gewesen, erklärte J.Lo. Dabei machte sie deutlich, dass sie selbst nur bei den musikalischen Bestandteilen das Sagen gehabt habe. Für die kreative Richtung der eigentlichen Doku sei vor allem jemand anderes verantwortlich gewesen. Dabei deutete sie an, dass sie damit ihren Ex-Mann Ben meinte. Am meisten stört die Musikerin, dass der Film die Romanze in den Mittelpunkt stellte und nicht ihre Musik. Die erzählte Liebesgeschichte habe ihr kreatives Dasein "überschattet", bemängelte die Sängerin.

Hinter der Produktion der Doku stand Bens Firma Artists Equity. Damit war der Schauspieler direkt am Projekt beteiligt. Die beiden waren bereits Anfang der 2000er-Jahre ein Paar gewesen und hatten später wieder zueinandergefunden. Rückblickend betrachtet sie das Projekt eher als Startpunkt eines neuen Kapitels in ihrem Leben. Die Doku nahm die Zuschauer mit hinter die Kulissen, während Jennifer an ihrem Album "This Is Me ... Now" arbeitete. Zeitgleich produzierte sie das Filmmusical "This Is Me… Now: A Love Story". Am Ende kam jedoch alles anders als geplant. Nur kurze Zeit nach der Veröffentlichung gingen Jennifer und Ben getrennte Wege. Zudem sagte die Musikerin ihre geplante Tour ab.

Das Eheaus zwischen J.Lo und Ben stürzte sie nach eigener Aussage in eine besonders harte und emotional belastende Phase ihres Lebens. Die Gefühle, die die Trennung in ihr auslöste, hatten eine weite Bandbreite und reichten von Wut über Trauer bis hin zu tiefer Verzweiflung. Zeitweise sei es ihr sogar schwergefallen, überhaupt aus dem Bett zu kommen. Aus dieser schmerzhaften Erfahrung hat die Sängerin Konsequenzen gezogen, vor allem mit Blick auf ihr künftiges Liebesleben.

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Getty Images Jennifer Lopez bei der UK-Premiere von "Office Romance" in London, Juni 2026

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Getty Images Jennifer Lopez und Ben Affleck im Jahr 2003

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