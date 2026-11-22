Jennifer Lopez' offene Worte über die Zeit nach ihrer Trennung sollen Ben Affleck aufgewühlt haben. Laut einer Quelle des Star Magazine sorgt sich der Schauspieler inzwischen ernsthaft um seine Ex-Frau. Im Podcast "Friends Keep Secrets" hatte Jennifer geschildert, wie schlecht es ihr nach dem Ehe-Aus ging. Sie sei kaum aus dem Bett gekommen und habe zeitweise nicht mehr leben wollen. "Es hat ihn wirklich erschüttert, sie darüber sprechen zu hören, dass sie so deprimiert war, dass sie sterben wollte – das kann er nicht einfach abtun", behauptet der Insider. Während Ben früher angeblich verärgert auf Interviews über ihre Ehe reagiert habe, überwiege nun die Sorge: "Jetzt macht er sich ernsthaft Sorgen um sie." Weiter erklärt die Quelle: "Er hasst die Vorstellung, dass sie noch immer so viel Schmerz mit sich herumträgt."

Auch Jennifers Arbeit an neuer Musik soll Ben beschäftigen. Bei der Premiere von "The JLo Show" in Los Angeles erzählte die Sängerin kürzlich Entertainment Tonight, dass sie ihre neuen Lieder zu Hause höre und sich dabei "wie ein Teenager" benehme. Ob sie darin ihre gescheiterte Ehe verarbeitet, ist bislang nicht bestätigt. Die entsprechenden Spekulationen sollen Ben dennoch beunruhigen. "All das Gerede darüber, dass sie Rachesongs schreibt und plant, sich auf ihrem nächsten Album an [Ben] zu rächen, ist besorgniserregend", behauptet die Quelle des Star Magazine. Der Schauspieler hoffe, dass diese Gerüchte nicht zutreffen. Andernfalls wünsche er sich, mögliche Spannungen vor einer Veröffentlichung ausräumen zu können. Dem Insider zufolge bemüht sich Ben um ein gutes Verhältnis zu Jennifer und möchte nicht im Mittelpunkt ihres nächsten Albums stehen. Eine Bestätigung für diese Darstellung seiner Gedanken und Reaktionen gibt es allerdings nicht.

Jennifer hatte bereits zuvor darüber gesprochen, wie schmerzhaft die Trennung für sie war. Das Ende der Ehe sei auf allen Ebenen schwierig und mit großer Enttäuschung verbunden gewesen. Für eine mögliche neue Partnerschaft möchte die "Hustlers"-Darstellerin deshalb mehr Privatsphäre bewahren. Offen für die Liebe sei sie weiterhin, öffentlich führen wolle sie eine Beziehung künftig jedoch nicht mehr. Trotz der Trennung im Jahr 2024 sollen die Kinder von Jennifer und Ben weiterhin eng miteinander verbunden sein. Violet (20), Fin (17) und Samuel (14) sowie Jennifers Zwillinge Max (18) und Emme (18) pflegen demnach nach wie vor Kontakt und haben teilweise gemeinsame Freunde. Laut People legen beide Eltern Wert darauf, ihnen ein unterstützendes Umfeld zu erhalten. Dazu gehört auch, den Kindern einen respektvollen Umgang miteinander vorzuleben.

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Collage: Getty Images, Imago Collage: Jennifer Lopez und Ben Affleck

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Getty Images Jennifer Lopez und Ben Affleck im März 2023

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