Catherine Zeta-Jones stürmt Prime mit blutiger Actionserie

Catherine Zeta-Jones (57) meldet sich mit voller Wucht im Actiongenre zurück: In der neuen FSK-18-Serie "Kill Jackie" übernimmt die Schauspielerin rund sieben Jahre nach "Queen America" wieder eine große Hauptrolle, wie Kino.de berichtet. Das Format ist seit Kurzem im Abo bei Prime Video verfügbar und zeigt Catherine als Jackie Price – eine ehemalige Drogendealerin, die ihr altes Leben längst hinter sich gelassen hat. Stattdessen bewegt sie sich als Kunsthändlerin und Jetsetterin in der High Society. Doch die Ruhe hält nicht lange, denn Jackie gerät ins Visier der sogenannten "Sieben Dämonen", einer Gruppe skrupelloser Auftragsmörder, die sie um jeden Preis ausschalten wollen. Um herauszufinden, wer die Jagd auf sie in Gang gesetzt hat, muss sie Fähigkeiten reaktivieren, die sie lange nicht mehr gebraucht hat. Die Handlung lebt entsprechend von Schießereien, harten Kämpfen und blutiger Action.

In rasant inszenierten Szenen kämpft sie sich durch eine ganze Reihe von Gegnern. Bei vielen Streamingfans weckt das sofort Erinnerungen an einen anderen Actionhelden – nämlich an Keanu Reeves' (62) Kultfigur John Wick. Der Titel erinnert dabei bewusst an Quentin Tarantinos (63) Klassiker "Kill Bill", während die Inszenierung neben den "John Wick"-Filmen auch an Werke von Guy Ritchie (58) erinnert. Als Vorlage diente der Roman "The Price You Pay" von Nick Harkaway. Als Showrunner fungiert Tom Butterworth, der bereits für "Gangs of London" verantwortlich zeichnete. Neben Catherine gehören unter anderem Darci Shaw, Daniel Ings, Sidse Babett Knudsen, Julian Rhind-Tutt, Christine Adams und Raff Law zur Hauptbesetzung.

Catherine verleiht ihrer Rolle dabei noch eine ganz persönliche Note: Die gebürtige Waliserin spricht in der Serie mit ihrem echten walisischen Akzent – ein Detail, das in vielen ihrer früheren Produktionen nicht zu hören war. Viele Fans zeige sich unter dem Trailer begeistert davon. "Oh, Catherine Zeta-Jones, wie sehr ich dich vermisst habe", schrieb ein Nutzer auf YouTube. Ein anderer Zuschauer freute sich dort: "Wurde auch Zeit, dass ich endlich den walisischen Akzent von Catherine Zeta-Jones hören kann!" Auch der Vergleich mit dem bekannten Actionhelden fällt in den Kommentaren unmissverständlich aus. "Ich wusste nicht, dass John Wick eine Schwester hat", hieß es dort. Die Ehefrau von Michael Douglas (82) feierte kürzlich erst ihren 57. Geburtstag. In ihrer Karriere hat sie sich bereits mit Filmen wie "Chicago" und "Die Maske des Zorro" einen Namen gemacht. Zuletzt überzeugte sie als Morticia Addams in "Wednesday".

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Imago Catherine Zeta-Jones bei der internationalen Premiere von "Kill Jackie" im Euskalduna-Palast in Bilbao

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Getty Images Catherine Zeta-Jones bei der Premiere von "Kill Jackie" im Curzon Bloomsbury in London

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Getty Images Catherine Zeta-Jones und Michael Douglas im Februar 2023