Catherine Zeta-Jones (57) und Michael Douglas (82) sind seit mehr als einem Vierteljahrhundert verheiratet: Heute feiert das Hollywoodpaar seinen 26. Hochzeitstag. Zu diesem besonderen Anlass gewähren die beiden ihren Fans auf Instagram einen ganz persönlichen Einblick in ihre Beziehung. Catherine veröffentlichte dort einen romantischen Schnappschuss, auf dem sie und ihr Mann sich innig küssen. Die Aufnahme entstand Anfang des Jahres während eines Familienurlaubs in der Antarktis. Vor der eisigen Kulisse wirkt das Schauspielpaar sichtlich verliebt. Zu dem Bild verfasste die 57-Jährige eine rührende Liebeserklärung an ihren Ehemann: "Ich liebe dich bis ans Ende der Welt und zurück! Alles Gute zum 26. Hochzeitstag, Michael Douglas. Antarktis 2026." Auch nach all den gemeinsamen Jahren macht die "Chicago"-Darstellerin also kein Geheimnis aus ihren Gefühlen für ihren Mann. Der Beitrag ist Teil einer ganzen Reihe von Liebesgrüßen, mit denen die beiden ihr Jubiläum öffentlich feiern.

Auch Michael ließ es sich nicht nehmen, seiner Frau auf der Plattform zum Hochzeitstag zu gratulieren. Der Hollywoodstar entschied sich für einen Rückblick auf den Beginn ihrer Ehe und veröffentlichte Aufnahmen von der Hochzeitszeremonie im Jahr 2000. Dazu schrieb er voller Begeisterung: "Wow, 26 Jahre! Die Zeit vergeht wie im Flug, aber es war eine so wundervolle Zeit. Alles Gute zum Hochzeitstag, meine Liebste!" Bei ihren Fans kamen die liebevollen Botschaften bestens an. Unter beiden Beiträgen sammelten sich zahlreiche Glückwünsche zum Hochzeitstag. Viele Fans wünschten Catherine und Michael noch viele weitere glückliche Jahre miteinander. Ihr Jawort hatten sich die beiden im November 2000 gegeben. Zu diesem Zeitpunkt waren sie bereits seit mehr als einem Jahr ein Paar. Seitdem zählen sie zu den beständigsten Ehepaaren Hollywoods und zeigen sich regelmäßig gemeinsam auf roten Teppichen und bei Veranstaltungen.

Für Michael ist Catherine nicht die erste Ehefrau: Zuvor war er mit Diandra Luker verheiratet, mit der er seinen Sohn Cameron Douglas (47) bekam. Als er Catherine 1998 kennenlernte, war er bereits getrennt, traf sich nach eigenen Angaben aber noch mit weiteren Frauen. Die Wednesday-Darstellerin machte ihm schnell deutlich, was sie von ihm erwartete. "Wenn wir das ernsthaft versuchen, musst du dein Verhalten ändern", soll sie zu ihm gesagt haben, wie Michael später in "The Graham Norton Show" erzählte. Daraufhin habe er den Kontakt zu insgesamt fünf Frauen abgebrochen. In seinen Memoiren "One Helluva Ride" erinnert sich der Schauspieler an den Moment, in dem ihm klar wurde, dass Catherine seine große Liebe ist: "Sie war magisch, auf eine Art, die weit über Schönheit hinausging. Und ich war mir so sicher, wie ich mir bei irgendetwas je gewesen war, dass sie die eine war." Ganz ohne Krise verlief ihre Ehe allerdings nicht: 2013 gingen die beiden für sechs Monate getrennte Wege, bevor sie ihr Liebescomeback feierten.

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Getty Images Catherine Zeta-Jones und Michael Douglas während des Red Sea International Film Festival 2024

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Instagram / catherinezetajones Catherine Zeta-Jones und Michael Douglas, November 2026

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