Michael Douglas (82) hat eine der schwersten Phasen seines Lebens hinter sich. Im Jahr 2010 erhielt der Hollywoodstar die Diagnose Plattenepithelkarzinom im Mund- und Rachenraum, und zwar bereits im vierten Stadium. Als Ursache nannte der Schauspieler später eine Infektion mit dem humanen Papillomavirus, die er sich nach eigener Einschätzung beim Oralverkehr zugezogen hatte. Schon 2013 sprach er im Interview mit The Guardian ganz offen über diesen intimen Auslöser. Damit wollte er auf die häufig unterschätzten Folgen des Virus hinweisen: "Ohne zu sehr ins Detail gehen zu wollen: Diese spezielle Krebsart wird durch HPV (humane Papillomviren) verursacht, die tatsächlich durch Oralsex übertragen werden können." Die sieben Wochen andauernde Kombination aus Chemotherapie und Bestrahlung bewahrte Michael vor dem Tod, forderte körperlich jedoch ihren Tribut. Die belastende Behandlung zehrte stark an seinen Kräften. Seit seiner Erkrankung nutzt der Schauspieler seine Bekanntheit, um öffentlich über die Risiken von HPV und den Zusammenhang mit bestimmten Krebsarten aufzuklären, wie LADbible berichtet.

Die ersten Anzeichen machten sich durch Schmerzen am Zahnfleisch hinter dem letzten Backenzahn bemerkbar. Doch weder sein Hausarzt noch ein HNO-Arzt oder ein Parodontologe konnten die Ursache zunächst feststellen. Auch mehrere Behandlungen, bei denen die Ärzte von einer Infektion ausgingen, brachten keine Besserung. Erst bei einer Untersuchung in Kanada erhielt Michael schließlich die niederschmetternde Gewissheit: Er hatte Krebs im vierten Stadium. "Als ich erfuhr, dass ich Krebs im Stadium IV hatte, verdrehte ich ziemlich sicher die Augen nach hinten, und nach dem Wenigen, das ich wusste, war das nichts Gutes. Ich glaube, das war wahrscheinlich der beängstigendste Moment, den ich erlebt habe", erinnerte sich Michael laut LADbible. Über die Therapie sagte er: "Ich durchlief sieben Wochen Bestrahlung und Chemotherapie, die irgendwie sehr treffend den sieben Kreisen der Hölle entsprachen, und jede Woche sank ich ein wenig tiefer und fühlte mich viel schlechter." Eine Magensonde, die ihm die Behandlung erleichtert hätte, lehnte er ab. Er verlor rund 18 Kilogramm, bevor die Ärzte schließlich Entwarnung gaben.

Erst später korrigierte Michael eine jahrelang verbreitete Fehlinformation über seine Erkrankung: Der Tumor habe sich tatsächlich an seiner Zunge befunden und nicht, wie lange angenommen, am Kehlkopf. Dass öffentlich dennoch von Kehlkopfkrebs die Rede war, sei auf den Rat seines Arztes zurückgegangen. Dieser habe ihm damals empfohlen, diese Bezeichnung zu verwenden. Der Grund: Die Vorstellungen, die viele mit Zungenkrebs verbinden, hätten seiner Schauspielkarriere schaden können. Der Oscarpreisträger hat die Erkrankung im vierten Stadium überstanden und gilt inzwischen seit fast 16 Jahren als krebsfrei. Privat ist der dreifache Vater seit 2000 mit der Schauspielerin Catherine Zeta-Jones (57) verheiratet. Gemeinsam haben die beiden die Kinder Dylan und Carys. Sein ältester Sohn Cameron stammt aus einer früheren Ehe. Seine Familie stand Michael damit auch in der schweren Zeit der Diagnose und der Behandlung zur Seite.

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Getty Images Michael Douglas bei der Filmvorführung von "F1: The Academy" in Miami Beach

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Getty Images Catherine Zeta-Jones und Michael Douglas, Schauspieler

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