Michael Douglas: Geheime Trennung oder starke Liebe?

Michael Douglas (81) hat in seinem langen Leben als Hollywood-Star nicht nur auf der Leinwand für Schlagzeilen gesorgt, sondern auch in seiner Beziehungsgeschichte einige Höhen und Tiefen erlebt. Wie das Magazin The Hollywood Gossip berichtet, heiratete der damals 32-jährige Schauspieler im März 1977 Diandra Luker, die Tochter eines österreichischen Diplomaten, die zu diesem Zeitpunkt erst 19 Jahre alt war. Die beiden bekamen 1978 einen Sohn namens Cameron und blieben fast zwei Jahrzehnte zusammen. Doch 1995 reichte Diandra die Scheidung ein. Die Trennung wurde für Michael teuer: Im Rahmen der Scheidungsvereinbarung erhielt seine Ex-Frau eine Zahlung in Höhe von rund 40 Millionen Euro.

Nur wenige Jahre nach dem Ende seiner ersten Ehe fand Michael eine neue große Liebe. Im März 1999 begann er eine Beziehung mit Catherine Zeta-Jones (56), die ebenfalls ein gefeierter Star war. Das Paar heiratete am 18. November 2000 und bekam zwei gemeinsame Kinder: Sohn Dylan Michael wurde am 8. August 2000 geboren, Tochter Carys Zeta kam am 20. April 2003 zur Welt. Doch auch diese Beziehung verlief nicht immer glatt. Im Sommer 2013 berichtete das Magazin People, dass Michael und Catherine getrennt voneinander lebten. Die inoffizielle Trennung soll bereits im Mai desselben Jahres begonnen haben, ohne dass eine Scheidung eingereicht wurde. Berichten zufolge versöhnten sich die beiden jedoch im November wieder und lebten fortan erneut zusammen. 2015 bezeichnete Michael ihre Ehe in einem Interview mit Ellen DeGeneres (68) als "stärker denn je".

Trotz der Versöhnung halten sich hartnäckige Gerüchte über Probleme in der Ehe. Im Oktober 2023 behauptete das Portal RadarOnline, dass Michael und Catherine faktisch geschieden seien, auch wenn sie offiziell weiterhin verheiratet bleiben würden. Eine anonyme Quelle behauptete damals, die Ehe sei vorbei und beide würden getrennte Leben führen. Catherine soll jedoch eine Abneigung gegen Scheidungen haben und daher keine formelle Trennung anstreben. Trotz dieser Spekulationen gibt es Anfang 2025 offiziell keine Anzeichen für eine Ehekrise. Michael und Catherine teilen sich interessanterweise denselben Geburtstag, und im vergangenen Jahr postete die Schauspielerin zu diesem Anlass ein freizügiges Foto auf Instagram, was viele Fans als Bestätigung dafür werteten, dass die Ehe nach wie vor gut läuft.

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Getty Images Michael Douglas und Catherine Zeta-Jones, Schauspieler

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Getty Images Carys Zeta Douglas, Michael Douglas und Catherine Zeta-Jones in Cannes im Mai 2023

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Instagram / catherinezetajones Catherine Zeta-Jones und Michael Douglas an ihrem Hochzeitstag