Das steckt hinter Travis Kelces Spitznamen "Killa Trav"

"Killa Trav" ist unter Footballfans längst ein Begriff. Doch den Spitznamen bekam Travis Kelce (37) nicht etwa erst während seiner NFL-Karriere. Wie der Footballstar in einem Instagram-Clip zur Herbstkampagne 2026 von Tommy Hilfiger (75) erzählte, geht der Name auf seine Zeit als Jugendlicher zurück. Freunde gaben ihm den Namen nach seinen Auftritten auf dem Basketballplatz, wie unter anderem OK! berichtet. An einen von ihnen erinnert sich Travis noch genau: "Ich glaube, es war mein Kumpel Mike Goucher. Grüße gehen raus an Mike", erklärte er in dem Video. Später machte er den Jugendspitznamen zu seinem Instagram-Namen @killatrav und damit zu einem festen Teil seiner öffentlichen Identität. Und "Killa Trav" war offenbar längst nicht der einzige Name, den seine Freunde für ihn fanden.

"Killa Trav" ist allerdings nur einer von zahlreichen kuriosen Beinamen, die Travis im Laufe der Jahre verpasst wurden. Zu Beginn seiner Zeit bei den Kansas City Chiefs nannten ihn seine Teamkollegen wegen seiner Creolen "Hoopsie". Laut seinem Bruder Jason Kelce (38) hatte Travis damals im Trainingscamp allerdings noch mit sich zu kämpfen. Im Podcast "New Heights" machten die beiden im April sogar Witze über passende Fanartikel. Travis brachte für eine mögliche "Hoopsie"-Kollektion prompt Tommy Hilfiger ins Spiel. Schon als etwa Zehnjähriger hatte er beim Basketball den Namen "T-Rex". Warum genau, weiß er selbst nicht: Entweder lag es an seiner damaligen Einstellung oder daran, dass er kräftig gebaut war und kurze Arme hatte. Weil er außerdem nicht gerne dribbelte, wurde er auch "Traveling Trav" genannt. Während seiner Collegezeit an der University of Cincinnati kam wegen seiner imposanten Statur schließlich noch "Big Yeti" hinzu. Der Name schaffte es später sogar auf Merchandise des Podcasts.

Auch Taylor Swift (36) hat ihrem Partner einen eigenen Beinamen verpasst. Bei ihrem Gastauftritt im Podcast "New Heights" im August 2025 beschrieb die Sängerin Travis als jemanden, der die Stimmung anderer hebt, und nannte ihn "ein menschliches Ausrufezeichen". Jason gefiel die Bezeichnung offenbar so gut, dass er scherzte, sie passe womöglich sogar besser zu seinem Bruder als "Big Yeti". Zuletzt verband Travis Privates und Werbung erneut miteinander: Für ein Fotoshooting von Tommy Hilfiger im New Yorker Plaza Hotel posierte er gemeinsam mit Wendy, der weißen Samojedenhündin, die er mit Taylor Swift hat. Dem Modeldebüt der Hündin hatte die Sängerin zuvor zugestimmt.

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Imago Travis Kelce, Sportler

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Getty Images Jason Kelce und Travis Kelce bei "New Heights Live" im Orpheum Theatre in Los Angeles, Juni 2026

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Imago Taylor Swift und Travis Kelce bei den US Open 2024 im USTA Billie Jean King National Tennis Center in Queens