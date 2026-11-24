Als Taylor Swift (36) im September 2023 auf der Tribüne des Arrowhead Stadiums auftauchte, war das für Travis Kelce (37) ein unvergesslicher Moment. Die Musikerin verfolgte damals erstmals eine Partie der Kansas City Chiefs und nahm neben seiner Mutter Donna Kelce (74) in einer VIP-Loge Platz. Mit diesem Besuch bestätigten die beiden ihre zuvor geheim gehaltene Romanze praktisch vor aller Augen. Gegenüber ESPN erinnerte sich der Footballprofi nun daran, wie besonders dieser Tag für ihn gewesen sei. "Ich bin ein glücklicher Mann", schwärmte Travis. Dass sich die Zuschauer derart für Taylor und die Menschen in seiner Loge interessieren würden, habe er nicht erwartet. Die Begeisterung im Stadion sei weit über das hinausgegangen, was er sich vorgestellt hatte. Besonders stolz zeigte er sich auf die herzliche Atmosphäre unter den Chiefs-Anhängern: "Die Fans im Allgemeinen sorgen dafür, dass sich jeder so willkommen fühlt, nicht nur meine Familie."

Die Beziehung zwischen Taylor und Travis begann mit einem öffentlichen Flirtversuch. 2023 erzählte der NFL-Star in seinem Podcast, dass er der Sängerin gerne seine Nummer zukommen lassen würde. Tatsächlich nahm Taylor anschließend abseits der Öffentlichkeit Kontakt zu ihm auf. Als die Beziehung bekannt wurde, rückte die Musikerin auch während der Footballübertragungen zunehmend in den Mittelpunkt. Die häufigen Kameraschwenks auf sie sorgten bei manchen Zuschauern für Unmut. Taylor selbst konnte die Aufregung nicht nachvollziehen. Im Interview mit TIME erklärte sie: "Ich bin einfach da, um Travis zu unterstützen. Ich bekomme überhaupt nicht mit, ob ich zu oft gezeigt werde und damit ein paar Dads, Brads und Chads verärgere." Ihre Begeisterung für den Sport wuchs dennoch stetig. Schließlich gehörte sie zu den regelmäßigen Gästen bei Heimspielen und unterstützte Travis auch bei den Super Bowls 2024 und 2025.

Mittlerweile teilen Taylor und Travis nicht nur ihr Privatleben, sondern auch einen streng durchgetakteten Alltag. Nachdem der Footballspieler seiner Liebsten im August 2025 einen Heiratsantrag gemacht hatte, folgte knapp ein Jahr später die Hochzeit im Madison Square Garden. Seitdem meistern die beiden ihren Alltag als Ehepaar, wobei besonders Travis' NFL-Karriere einiges an Organisation verlangt. Während der laufenden Saison bestimmen seine Trainingseinheiten und Spieltermine weitgehend den gemeinsamen Rhythmus. Taylor passt ihre eigenen Abläufe entsprechend an. Dennoch achten die Eheleute darauf, möglichst viel Zeit miteinander zu verbringen. Dazu gehören unter anderem gemeinsame Workouts. Auch bei der Ernährung spielt Travis' Beruf eine wichtige Rolle: Zu Hause orientieren sich die Mahlzeiten häufig an seinem eiweißreichen Speiseplan. So ist der Profisport inzwischen auch ein fester Bestandteil ihres Ehelebens.

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Getty Images Taylor Swift und Travis Kelce, Januar 2025

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Getty Images Travis Kelce und Taylor Swift im Februar 2024 in Las Vegas

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