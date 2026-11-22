Kayla Nicole hat Tipps gegen Liebeskummer parat. In einer Fragerunde auf Instagram hat die Ex-Freundin von Travis Kelce (37) jetzt verraten, was Frauen nach einer schmerzhaften Trennung helfen kann. Ihr wichtigster Rat: Man sollte sich nicht direkt in die nächste Beziehung stürzen, sondern den Blick bewusst auf sich selbst lenken. "Gib dir selbst die Liebe, die du dir von anderen wünschst", schrieb die Social-Media-Bekanntheit. Wie das konkret aussehen kann? Ein frischer Haarschnitt, eine Maniküre oder eine wohltuende Massage stehen ganz oben auf ihrer Liste. Außerdem setzt Kayla auf Bewegung. Regelmäßiges Training könne nämlich dabei helfen, den Fokus wiederzufinden und die eigenen Ziele im Blick zu behalten. "Geh ins Fitnessstudio und schenke deinem Geist und Körper ein bis zwei Stunden, in denen du ausschließlich an DICH denkst", empfahl sie.

Doch damit nicht genug: Wer nach einer Trennung plötzlich viel freie Zeit hat, sollte laut Kayla ein neues Hobby beginnen. So lasse sich verhindern, dass man ständig über das Ende der Beziehung nachgrübelt. Außerdem legt die Influencerin ihren Fans ehrenamtliches Engagement ans Herz. "Anderen etwas zu geben, kann dir helfen, dich wieder zu zentrieren, und dich daran erinnern, wie viel Liebe du noch immer geben kannst", schrieb sie auf Instagram. Wer andere Menschen unterstützt, könne zudem vieles in eine neue Perspektive rücken. Ganz besonders wichtig ist Kayla aber das Umfeld, das ohnehin schon da ist. Freunde und Familie sollten nach einer Trennung also nicht zu kurz kommen. "Räume der Zeit mit Freunden und Familie Priorität ein. Romantische Liebe ist nicht die einzige Liebe in diesem Leben, die Gewicht hat", betonte sie.

Kayla und Travis waren 2017 ein Paar geworden, nachdem sie über Instagram miteinander in Kontakt gekommen waren. Insgesamt hielt ihre Beziehung rund fünf Jahre – allerdings nicht ohne Unterbrechung. 2020 gingen der Footballspieler und die Influencerin zunächst getrennte Wege, fanden aber noch im selben Jahr wieder zueinander. 2022 folgte dann das endgültige Aus. Der Footballspieler sorgte ab 2023 erneut für jede Menge Schlagzeilen – diesmal an der Seite von Taylor Swift (36). Die Sängerin hatte damals Spiele seines Teams, der Kansas City Chiefs, besucht und damit für großes öffentliches Interesse gesorgt. Mittlerweile sind Travis und Taylor verheiratet. Die Hochzeit fand am 3. Juli im Madison Square Garden in New York City statt. Bei der außergewöhnlichen Wahl der Location blieb es jedoch nicht: Die Trauung des Paares leitete Komiker Adam Sandler (60).

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Getty Images Kayla Nicole, YouTuberin

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Getty Images Travis Kelce und Kayla Nicole, Februar 2019

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