Taylor Swift (36) hatte am Sonntag im Stadion eine ganz besondere Verstärkung an ihrer Seite: Beim NFL-Spiel der Kansas City Chiefs gegen die Arizona Cardinals kuschelte die Sängerin auf der VIP-Tribüne ausgiebig mit Wyatt, der siebenjährigen Nichte von Travis Kelce (37). Während der Footballstar auf dem Rasen um jeden Punkt kämpfte, machte es sich die Kleine gemütlich auf Taylors Schoß. Aktuelle Aufnahmen zeigen, wie die Musikerin das Mädchen liebevoll in den Arm nimmt – und als Travis seinen zweiten Touchdown bejubelte, lagen sich Tante und Nichte ausgelassen feiernd in den Armen. Mit von der Partie waren zudem Taylors Eltern Scott und Andrea Swift, Travis' Mutter Donna sowie Schwägerin Kylie Kelce (34).

Gemeinsamen Nachwuchs haben die Musikerin und der Sportler bislang zwar nicht, doch laut dem Magazin Hänt verbringen beide auffallend viel Zeit mit ihren Angehörigen und den Kindern in der Familie. Ein anonymer Insider zeigt sich überzeugt, dass eigener Nachwuchs nur noch eine Frage der Zeit sei: "Taylor hat Kinder immer geliebt und nie das Gefühl gehabt, dass ihre Karriere dem Traum von einer eigenen Familie im Weg steht", zitiert Daily Mail die Quelle. Zudem ist Taylors Terminkalender nach dem Ende ihrer rekordverdächtigen "The Eras Tour" spürbar leerer als noch während der Mammuttournee.

Dass Taylor im Hause Kelce längst fest dazugehört, zeigte sich schon bei ihrer Hochzeit mit Travis: Damals durften Wyatt und ihre Schwestern Elliotte und Bennett als Blumenmädchen mitwirken. Für die Töchter von Jason Kelce (39) war es anfangs allerdings gar nicht so leicht, den Megastar plötzlich schlicht als Tante zu verbuchen. Im Podcast "New Heights", den Jason gemeinsam mit Bruder Travis moderiert, verriet der Ex-Footballprofi: "Als sie Tante Tay-Tay trafen, nannten sie sie 'Taylor Swift'. Sie sagten: 'Taylor Swift, kann ich das machen?'" Erst nach einer kleinen Ansage ihres Vaters wechselten die Mädchen im Familienkreis schließlich zum Vornamen.

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Getty Images Taylor Swift verfolgt mit ihrer Nichte Wyatt ein Spiel der Kansas City Chiefs, November 2026

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Getty Images Taylor Swift und Travis Kelce, Mai 2026

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