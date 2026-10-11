Grace Kellys Enkelin Camille Gottlieb glänzt bei Monaco-Gala

Großer Auftritt im Fürstentum: Camille Gottlieb (28) zog am Freitagabend bei der zweiten Global Gift Gala Monaco im Hôtel de Paris Monte-Carlo alle Blicke auf sich. Grace Kellys (†52) Enkelin erschien in einem bodenlangen schwarzen Kleid mit tiefem V-Ausschnitt, langen Ärmeln und einem weit fließenden Rock. Dazu kombinierte sie eine auffällige Halskette, passende Ohrringe und eine locker gesteckte Hochsteckfrisur. Das zeigen Fotos, die unter anderem Paris Match vorliegen. An der Seite ihrer Mutter besuchte sie die glamouröse Spendengala: Prinzessin Stéphanie von Monaco setzte in einem kräftig roten Abendkleid einen deutlichen Kontrast zum Outfit ihrer Tochter.

Neben den Monegassinnen nahmen auch weitere prominente Gäste an der Gala teil. Eva Longoria (51) erschien in einem engen schwarzen Samtkleid, dessen trägerloser Ausschnitt mit silbernen Verzierungen geschmückt war. Victoria Silvstedt (52) wählte eine rote One-Shoulder-Robe mit einem Cape aus Chiffon und sorgte damit ebenfalls für einen Hingucker auf dem Red Carpet. Alexandra Leclerc entschied sich hingegen für zartere Töne und trug ein fließendes, puderblaues Kleid mit durchsichtigen Ärmeln und langer Schleppe. Die Veranstaltung bringt traditionell Mitglieder von Königshäusern und Stars aus Film, Mode und Sport an einem Abend zusammen. Im Mittelpunkt steht dabei der gute Zweck: Mit den Einnahmen der Gala werden Hilfsprojekte unterstützt, die bedürftigen Kindern und Familien zugutekommen.

Camille wird immer wieder mit ihrer verstorbenen Großmutter verglichen. Grace Kelly war zunächst als Hollywoodstar berühmt geworden, ehe sie durch ihre Hochzeit zur Fürstin von Monaco wurde. Vor allem Camilles Gesichtszüge und ihr klassisch-elegantes Auftreten erinnern an die Stilikone. Für Prinzessin Stéphanie war der Abend derweil ein seltener Ausflug auf ein Galaparkett dieser Größenordnung – mit ihrem Erscheinen zeigte sie vor allem Unterstützung für ihre jüngste Tochter. Camille war an diesem Abend nämlich nicht nur Gast: Ihre eigene Eventagentur war an der Organisation der zweiten Global Gift Gala Monaco beteiligt.

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Getty Images Influencerin Camille Gottlieb präsentiert ein Kleid, das an ihre Oma Grace Kelly erinnert.

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Instagram / camillerosegottlieb Camille Gottlieb im Oktober 2024

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Getty Images Grace Kelly, Schauspielerin